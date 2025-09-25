Topo

Onde vai passar Estudiantes x Flamengo pela Libertadores? Como assistir ao vivo

25/09/2025 17h00

O Flamengo encara o Estudiantes na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

Rubro-Negro largou em vantagem ao vencer a ida por 2 a 1. O Estudiantes precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar direto, enquanto uma vitória simples leva a disputa para os pênaltis.

Cariocas vêm de um empate pelo Brasileirão. A equipe comanda por Filipe Luís ficou no 1 a 1 no clássico com o Vasco, no Maracanã, no último fim de semana.

Adversário na semifinal está definido. Quem avançar no confronto de hoje terá como rival na próxima fase o Racing.

Estudiantes x Flamengo -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 25 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

