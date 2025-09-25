Noah Lyles quebrará recorde mundial dos 200m rasos? Veja o que pensa Carl Lewis, lenda do atletismo

Noah Lyles, de 28 anos, é um dos nomes mais fortes dos Estados Unidos no atletismo. Nos últimos dias, foi tetracampeão mundial nos 200m e igualou uma marca de Usain Bolt. Apesar disso, Carl Lewis, lenda do esporte, ainda não parece confiar que o atleta consiga quebrar o recorde mundial do evento no momento atual.

Em coletiva de imprensa concedida no primeiro dia da feira COB Expo, Lewis admitiu que Lyles ainda tem um longo caminho a trilhar pela frente para quebrar o recorde mundial nos 200m rasos. O ex-atleta, porém, admitiu que torce para que o estadunidense consiga alcançar o feito.

"É uma boa pergunta. Ele ainda tem um caminho longo a percorrer, entende? E eu adoraria vê-lo quebrar esse recorde, mas... eu não vou dizer que ele não vai quebrá-lo, mas vai ser muito difícil", afirmou o ex-atleta.

Noah Lyles no Mundial de Atletismo

O recorde mundial nos 200m rasos é de Usain Bolt. O jamaicano correu a prova em 19s19 no Mundial de Berlim, na Alemanha, em 2009. Já a melhor marca de Noah Lyles em tal evento é de 19s31, sendo este o recorde norte-americano na modalidade.

"É um longo caminho. 31 para 19 [milésimos] é difícil, mas não significa que ele não consiga fazê-lo. Eu amo o Noah. Eu sei que ele irrita algumas pessoas, mas eu o adoro. Então, eu espero que sim [sobre bater o recorde], mas não tenho tanta certeza. Será difícil", concluiu Carl Lewis.

Lyle quase quebrou marca, mas terminou frustrado

Em 2020, no auge dos seus 22 anos, Noah Lyles estava disputando a etapa de Zurique, na Suíça, da Liga Diamante. Na ocasião, correu os 200m rasos e terminou a prova com um tempo que quebraria o recorde mundial: 18s90, superando os 19s19 de Usain Bolt.

Acontece que o norte-americano acabou correndo 15m a menos do que deveria - ou seja, correu somente 185m, não 200m. Ele largou na raia errada e, consequentemente, não disputou os últimos 15m, que certamente lhe garantiram milésimos a mais. No fim, ainda acabou sendo desclassificado.

O erro, contudo, só foi notado depois do fim da prova. Na época, Noah Lyles ainda demonstrou sua insatisfação no X (antigo Twitter): "Vocês não podem brincar com as minhas emoções dessa forma... me colocaram na pista errada, sério?", escreveu o atleta.

You can't be playing with my emotions like this....

got me in the wrong lane smh ????? ? Noah Lyles, OLY (@LylesNoah) July 9, 2020

Carreira de Carl Lewis

Carl Lewis construiu uma carreira de grande sucesso dentro das pistas de atletismo. O norte-americano brilhou nas pistas nas décadas de 1980 e 1990 e conquistou, ao todo, dez medalhas olímpicas, sendo nove medalhas de ouro e uma de prata.

O ex-atleta chegou ao lugar mais alto do pódio quatro vezes nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984, igualando o feito de Jesse Owens em 1936. O norte-americano ainda venceu o salto em distância em quatro edições consecutivas das Olimpíadas, estabelecendo um recorde inédito.

Na última quarta-feira, ele marcou presença na COB Expo, realizada em São Paulo (SP). O ex-atleta contou diversos bastidores da carreira e relembrou momentos importantes, como a conquista de sua primeira medalha de ouro em Los Angeles-1984.

