Nadadora de São Paulo conquista sete medalhas nos Jogos da Juventude

Clara Anjos ganhou sete medalhas nos Jogos da Juventude 2025 - Gabriel Heusi/COB
Clara Anjos ganhou sete medalhas nos Jogos da Juventude 2025 Imagem: Gabriel Heusi/COB
Do UOL, em São Paulo

25/09/2025 23h02

Clara Anjos, de 17 anos, conquistou sete medalhas na natação, sendo quatro de ouro e três de prata, e foi um dos grandes nomes dos Jogos da Juventude, em Brasília.

Fico feliz, é gratificante sair com tantas medalhas, ainda mais por ter sido meus últimos Jogos da Juventude. Foi um campeonato leve e realmente muito legal, com ambiente e estrutura incríveis, só tenho a agradecer.
Clara Anjos, atleta que treina no Sesi São Paulo

Sucesso na piscina

As medalhas de ouro foram nas provas de 50 m borboleta, 100 m livre, 4 x 50 m livre feminino e 4 x 100 m livre misto.

As pratas foram nas provas de 50 m livre, 4 x 100 m livre feminino e 4 x 100 m medley misto.

A nadadora mostrou satisfação com sua performance e a estrutura do evento, destacando que foi sua última participação nos Jogos da Juventude.

