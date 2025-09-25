Morumbis tem recorde de renda, mas não de público em São Paulo x LDU pela Libertadores

O Morumbis não recebeu seu maior público do ano nesta quinta-feira, no duelo entre São Paulo e LDU, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores, mas ao menos quebrou o recorde de renda de 2025.

54.609 torcedores estiveram presentes nas arquibancadas do Morumbis para apoiar o Tricolor na derrota por 1 a 0 para a LDU. O público foi o terceiro maior do ano, ficando atrás das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional, ocasião em que o São Paulo contou com 57.496 torcedores, e da partida contra o Corinthians, pelo Paulistão, em que 54.855 torcedores estiveram no Morumbis.

Em termos de renda, entretanto, a história é outra. O São Paulo fez sua maior receita com bilheteria do ano nesta quinta-feira. Nada mais, nada menos que R$ R$ 8.331.900,00 foram embolsados pelo Tricolor com venda de ingressos neste jogo contra a LDU.

A renda que mais se aproxima da desta quinta-feira é a das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional. Naquela ocasião, o São Paulo arrecadou R$ 3.851.690,00 com a venda de ingressos.

Agora o São Paulo volta o foco para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o time recebe o Ceará, às 20h (de Brasília), no Morumbis, jogo em que certamente haverá público e renda bem menos que os desta quinta-feira contra a LDU.