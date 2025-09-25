Topo

Esporte

Morumbis tem recorde de renda, mas não de público em São Paulo x LDU pela Libertadores

25/09/2025 21h16

O Morumbis não recebeu seu maior público do ano nesta quinta-feira, no duelo entre São Paulo e LDU, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores, mas ao menos quebrou o recorde de renda de 2025.

54.609 torcedores estiveram presentes nas arquibancadas do Morumbis para apoiar o Tricolor na derrota por 1 a 0 para a LDU. O público foi o terceiro maior do ano, ficando atrás das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional, ocasião em que o São Paulo contou com 57.496 torcedores, e da partida contra o Corinthians, pelo Paulistão, em que 54.855 torcedores estiveram no Morumbis.

Em termos de renda, entretanto, a história é outra. O São Paulo fez sua maior receita com bilheteria do ano nesta quinta-feira. Nada mais, nada menos que R$ R$ 8.331.900,00 foram embolsados pelo Tricolor com venda de ingressos neste jogo contra a LDU.

A renda que mais se aproxima da desta quinta-feira é a das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional. Naquela ocasião, o São Paulo arrecadou R$ 3.851.690,00 com a venda de ingressos.

Agora o São Paulo volta o foco para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o time recebe o Ceará, às 20h (de Brasília), no Morumbis, jogo em que certamente haverá público e renda bem menos que os desta quinta-feira contra a LDU.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Trégua? Vitor Belfort surpreende ao revelar torcida por Wanderlei Silva contra Popó

São-paulinos pedem desculpas à torcida após queda na Libertadores: 'Expectativa era grande'

Encarada de Popó e Wanderlei Silva tem troca de provocações em evento na Faria Lima com presença de Vitor Belfort

Lenda do tênis de mesa brasileiro, palmeirense Biriba morre aos 80 anos

Rafael se desculpa, Lucas lamenta falha, e Luciano vê bola quicando em erro

Morumbis tem recorde de renda, mas não de público em São Paulo x LDU pela Libertadores

Rafael reconhece eficiência da LDU e lamenta eliminação: "Tínhamos potencial"

São Paulo se rende, perde para LDU e cai na Libertadores ao som de ofensas a Casares

Criciúma vence duelo direto contra o Coritiba e assume a liderança da Série B

São Paulo perde de novo da LDU e cai na Libertadores em noite de protesto

Criciúma bate Coritiba e assume liderança da Série B