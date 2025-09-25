Muros do Morumbis são pichados após queda do São Paulo; diretoria é alvo

Topo

Julio Casares, presidente do clube, e Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor, foram alvos - Valentin Furlan/UOL
Julio Casares, presidente do clube, e Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor, foram alvos Imagem: Valentin Furlan/UOL
Bruno Madrid e Valentin Furlan
Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo

25/09/2025 23h30

Os muros do estádio do Morumbis foram pichados após São Paulo 0x1 LDU, jogo ocorrido nesta noite que eliminou o Tricolor da Libertadores.

O que aconteceu

O UOL flagrou mensagens contra parte da diretoria do São Paulo. O presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte foram os alvos.

As pichações ocorreram entre a entrada principal e o portão 18, já na altura da avenida Giovanni Gronchi.

"Fora, Casares" e "fora, Belmonte", foram algumas das mensagens. A frase "time pipoqueiro", em uma crítica aos jogadores, também apareceu.

Os protestos foram ouvidos ainda dentro do Morumbis. Ainda com a bola rolando, o presidente foi xingado, e houve vaias assim que o árbitro apitou o final da partida.

