Muros do Morumbis são pichados após queda do São Paulo; diretoria é alvo
Os muros do estádio do Morumbis foram pichados após São Paulo 0x1 LDU, jogo ocorrido nesta noite que eliminou o Tricolor da Libertadores.
O que aconteceu
O UOL flagrou mensagens contra parte da diretoria do São Paulo. O presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte foram os alvos.
As pichações ocorreram entre a entrada principal e o portão 18, já na altura da avenida Giovanni Gronchi.
"Fora, Casares" e "fora, Belmonte", foram algumas das mensagens. A frase "time pipoqueiro", em uma crítica aos jogadores, também apareceu.
Os protestos foram ouvidos ainda dentro do Morumbis. Ainda com a bola rolando, o presidente foi xingado, e houve vaias assim que o árbitro apitou o final da partida.