Morre Ubiraci Costa, o Biriba, lenda do tênis de mesa, aos 80 anos

Morreu nesta quinta-feira Ubiraci Rodrigues Costa, o Biriba, aos 80 anos, maior nome do tênis de mesa brasileiro antes de Hugo Calderano.

O velório será realizado no cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, amanhã, das 10h às 14h.

Carreira precoce

A fama nasceu de maneira imediata pelos resultados expressivos do talentoso adolescente. Biriba virou notícia, estampou capas de jornais e ganhou uma pesada comparação com Pelé e Maria Esther Bueno, ícones da época.

Em 12 de abril de 1961, Biriba ganhou do então campeão mundial, o chinês Rong Guotan, em Pequim. Foi um dos maiores feitos do esporte brasileiro até então. E o brasileiro tinha apenas 15 anos.

A fama terminou pouco tempo depois da aposentadoria aos 21 anos. Biriba não tinha patrocínio, mas precisava se sustentar.

Formado em economia e contabilidade, com tempo para estudar e sem a pressão do dia a dia de quem sonhou em ser campeão do mundo, o tênis de mesa se tornou um hobby.

Em nota, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) lamentou a morte de Biriba. "O legado de Biriba será eterno, por tudo o que ele representa para a modalidade no Brasil. A CBTM se solidariza com familiares, amigos e fãs desta figura inigualável neste momento tão difícil", disse.

A entidade ainda citou as façanhas do mesa-tenista, que é lembrado por todas as gerações que vieram depois dele.

"A vitória na China transformou Biriba em uma celebridade no Brasil. Ele passou a ser destaque em jornais famosos na época e recebeu até um telegrama do então presidente Jânio Quadros por causa de seu feito inesquecível. Na época, a popularidade do mesa-tenista foi comparada à de Pelé e de Maria Esther Bueno, outras lendas do esporte brasileiro, ao lado de quem, ainda criança, dividiu capa de revista.

Biriba recebeu diversas homenagens ainda em vida, como um bandeirão no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em 2022, e uma placa de honra concedida pela CBTM em Chapecó-SC, em 2016, no Campeonato Brasileiro SAN-EI de Verão e o Circuito das Estrelas - que levava seu nome: Etapa Biriba.

Em entrevista à Confederação neste ano, o ídolo falou o que era o esporte para ele. 'Tênis de mesa não significa somente vitórias, título e fama. Para mim, o mais importante foram as amizades, a sociabilização das crianças. Eu era tímido e me desenvolvi socialmente. Ter espírito competitivo, saber ganhar e perder, nos prepara para a vida. Um abraço a todos, principalmente para crianças e jovens que estão iniciando, e um agradecimento à CBTM, que sempre foi tão gentil comigo', disse, emocionado."