Mineirinho quebra recorde mundial ao descer mega rampa em Porto Alegre

25/09/2025 15h37

Nesta quinta-feira, Sandro Dias, mais conhecido como Mineirinho, fez história ao bater o recorde mundial de maior descida em mega rampa. O hexacampeão mundial de skate vertical desceu de uma altura de 70 metros no prédio do Centro Administrativo Francisco Ferrari (CAFF), em Porto Alegre.

Quatro descidas

Foram quatro descidas: na primeira, o skatista estava a uma altura de 55 metros e na segunda, 60. Na terceira tentativa, o Mineirinho bateu o recorde mundial, com 65 metros. Assim, na quarta vez, o atleta queria ampliar o próprio recorde, descendo os 70.

No dia 7 de setembro, durante a preparação para o evento na capital gaúcha, o hexacampeão mundial de skate vertical já tinha o recorde de maior descida, quando atingiu uma altura de 64 metros. Porém, o evento não foi considerado oficial.

Emocionado, após a descida, Mineirinho agradeceu o apoio dos familiares e patrocinadores. "Eu cheguei no limite. Vou parar por aqui. Foi bom demais. Eu estou satisfeito, isso provou que a gente consegue se superar na hora que a gente quiser. Obrigada a todo mundo que acompanhou", disse

"Eu me preparei para isso, não foi fácil. De onde eu estava, qualquer vacilo chega a ser risco de morte. Eu acho que está excelente onde a gente chegou. Agora é só comemorar", complementou.

A ação, que foi promovida pela Red Bull junto ao Governo do Rio Grande do Sul, transformou o prédio de 21 andares em Porto Alegre em uma rampa gigantesca.

