Mineirinho desce rampa de skate de 70 metros, atinge 95 km/h e bate recorde

O skatista Sandro Dias, mais conhecido como Mineirinho, deixou a aposentadoria de lado para realizar um desafio de tirar o fôlego. O paulista de 50 anos quebrou um recorde mundial ao descer de uma altura de 70 metros em uma rampa construída na fachada do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre, e atingir uma velocidade de 95 km/h.

A rampa foi montada como parte de uma ação organizada pela Red Bull, que transformou o edifício na capital gaúcha em palco para o desafio radical. Durante o desafio, Mineirinho testou as descidas de 55 e 65 metros, fazendo ajustes progressivos de ângulos, velocidade e linha de aterrissagem.

A marca de 70 metros foi alcançada por Mineirinho na terceira e na quarta descida. Para assegurar a segurança da empreitada, a estrutura contava com redundâncias: proteção contra impactos no final da descida, superfícies preparadas para minimizar irregularidades, e equipes técnicas de apoio prontas para intervir em caso de emergência.

"Cheguei em um limite, vou parar por aqui. Já foi bom demais, tem muitas coisas que se impõe nesse cenário, a rampa que nunca existiu antes, uma mistura de muita velocidade, muita força G, condição climática, tá muito vento, quase parei lá em cima porque estava ventando demais. Acho que fui o bastante já, estou satisfeitíssimo", disse Mineirinho durante transmissão Ge TV.

Representantes do Guinness World Records estão em Porto Alegre e acompanharam in loco a façanha do brasileiro. Ele já havia descido 67 metros em 7 de setembro, mas como o evento não foi considero oficial, o feito não foi validado.

Conhecido como o "Rei do 540" por causa de sua manobra característica, Sandro fez história como o primeiro brasileiro a acertar um 900 e o primeiro no mundo a realizar o feito durante uma competição. Em 2019, ele fez uma apresentação descendo uma estrutura de 30m de altura na Ponte Estaiadinha, em São Paulo.