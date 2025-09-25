Memphis não vai a campo em treino do Corinthians e é dúvida para pegar o Flamengo

O atacante Memphis Depay é dúvida para o jogo entre Corinthians e Flamengo, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não foi a campo no treino desta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e deu sequência ao tratamento de um edema no músculo posterior da coxa direita.

O holandês se recupera do problema físico desde a segunda partida contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A comissão técnica trata a situação com cautela para não agravar as dores do camisa 10.

A dois dias do confronto com o Rubro-Negro, Memphis ainda não está descartado. Há, todavia, a possibilidade dele ser preservado e seguir de fora. Tudo dependerá da evolução do atacante nos próximos dias.

Como foi o treino?

Após um trabalho de força na academia, pela manhã, o elenco do Corinthians realizou no gramado o primeiro treino tático visando o Flamengo. Dorival Júnior e sua comissão técnica comandaram uma atividade coletiva e aproveitaram para fazer alguns testes na equipe.

Na sequência, o grupo foi dividido em duas partes para trabalhos específicos setoriais.

Retornos e desfalques

O Corinthians tem um reforço garantido para enfrentar o Flamengo: o atacante Gui Negão, que cumpriu suspensão na derrota de 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro. Dorival ainda vive a expectativa de contar com mais novidades.

O aquecimento do treino de hoje do nosso 1??1??! ????#VaiCorinthians pic.twitter.com/ClAHYKqLV0 ? Corinthians (@Corinthians) September 25, 2025

Além de Memphis Depay, o volante Charles, em transição física, também pode voltar a ser relacionado. O jovem meio-campista Luiz Gustavo Bahia, em tratamento de um edema no tornozelo esquerdo, é outro que tem chances de ficar à disposição.

Em contrapartida, André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, e Rodrigo Garro, com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, seguem entregues ao departamento médico e desfalcam o Timão.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela