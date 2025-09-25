Memphis não vai a campo em treino do Corinthians e é dúvida para pegar o Flamengo
O atacante Memphis Depay é dúvida para o jogo entre Corinthians e Flamengo, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não foi a campo no treino desta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e deu sequência ao tratamento de um edema no músculo posterior da coxa direita.
O holandês se recupera do problema físico desde a segunda partida contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A comissão técnica trata a situação com cautela para não agravar as dores do camisa 10.
A dois dias do confronto com o Rubro-Negro, Memphis ainda não está descartado. Há, todavia, a possibilidade dele ser preservado e seguir de fora. Tudo dependerá da evolução do atacante nos próximos dias.
Como foi o treino?
Após um trabalho de força na academia, pela manhã, o elenco do Corinthians realizou no gramado o primeiro treino tático visando o Flamengo. Dorival Júnior e sua comissão técnica comandaram uma atividade coletiva e aproveitaram para fazer alguns testes na equipe.
Na sequência, o grupo foi dividido em duas partes para trabalhos específicos setoriais.
Retornos e desfalques
O Corinthians tem um reforço garantido para enfrentar o Flamengo: o atacante Gui Negão, que cumpriu suspensão na derrota de 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro. Dorival ainda vive a expectativa de contar com mais novidades.
Além de Memphis Depay, o volante Charles, em transição física, também pode voltar a ser relacionado. O jovem meio-campista Luiz Gustavo Bahia, em tratamento de um edema no tornozelo esquerdo, é outro que tem chances de ficar à disposição.
Em contrapartida, André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, e Rodrigo Garro, com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, seguem entregues ao departamento médico e desfalcam o Timão.
Próximo jogo do Corinthians
- Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Situação na tabela
- Corinthians: décima posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)
- Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)