Melo e Zverev perdem na estreia de torneio em Pequim

No jogo de estreia do ATP 500 de Pequim, a dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev perdeu para a parceria formada pelo britânico Cameron Norrie e o chinês Yunchaokete Bu. Com o placar final de 2 a 0 (7/6 e 6/4), o jogo aconteceu na madrugada desta quinta-feira.

Sobre o jogo

Durante o começo do primeiro set, Bu Y. e Norrie saíram na frente, fazendo 3/1. Depois, Melo e Zverev conseguiram devolver a quebra e abriram 4/3, chegando a ter o saque para marcar 5/3, mas não confirmaram. Assim, as duplas levaram a definição para o tiebreak, no qual o britânico e o chinês levaram a melhor por 6 a 3.

Já no segundo set, os rivais do brasileiro e alemão conseguiram virar o placar de 2/0 e mantiveram bem a vantagem, garantindo a vaga para as quartas de final.

6° torneio da dupla Melo e Zverev

É a sexta vez que o mineiro e o alemão disputam um torneio juntos nesta temporada. Além da derrota na China, a parceira também perdeu na estreia em Indian Wells, Monte Carlo, Halle e Toronto. Somente em Cincinnati, a dupla conseguiu vencer uma rodada.