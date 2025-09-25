Arnaldo: Essa é a melhor versão do Palmeiras de Abel

O Palmeiras vive sua melhor versão desde a chegada de Abel Ferreira, avalia Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O comentarista destacou que a equipe montada para o segundo semestre de 2025 é a mais talentosa e completa que o português já dirigiu no Alviverde. Ontem, o Verdão venceu o River Plate de virada e se classificou à semifinal da Libertadores.

Essa versão do Palmeiras, para mim, é a melhor versão do Palmeiras que eu vi desde que o Abel chegou.

Arnaldo Ribeiro

O colunista Walter Casagrande destaca a consistência do Palmeiras mesmo em momentos de dificuldades, como foi o primeiro tempo do jogo de ontem contra o River, no Allianz Parque.

Além disso, para Casão, a dupla Flaco-Roque é um diferencial desse time em relação a versões anteriores da era Abel.

Eu concordo com o Arnaldo, desde quando o Abel chegou, o time do Palmeiras que mais me agrada é esse aí, esse atual. Foi surpreendido pelo River no começo do jogo, o River marcando bem, fez o gol, não deixava o Palmeiras jogar, teve muitos erros de passe, o estádio começou a fazer um certo barulho a cada erro do time do Palmeiras, o River teve outras chances de fazer o segundo gol, não conseguiu fazer, aí no segundo tempo o jogo mudou.

O jogo mudou porque esse time do Palmeiras é muito consistente, ele tem diversas alternativas e tem um ataque hoje com Flaco López e Vitor Roque que é diferente de todos os ataques que o Abel teve.

Walter Casagrande

