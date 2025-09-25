Topo

Liverpool assina primeiro contrato profissional com promessa Ngumoha

25/09/2025 12h47

A diretoria do Liverpool anunciou, na manhã desta quinta-feira, em suas redes sociais, a assinatura do primeiro contrato profissional do atacante inglês Rio Ngumoha, de 17 anos.

O clube não divulgou oficialmente a duração do contrato, mas o jornalista italiano Fabrizio Romano especula que o vínculo é válido até junho de 2028.

Ngumoha iniciou sua trajetória nas categorias de base do Chelsea, mas decidiu ir para o Liverpool em setembro de 2024. Desde então, o atacante atuou pelo Sub-18, Sub-19 e Sub-21 dos Reds, até ser promovido ao elenco profissional por Arne Slot, em julho deste ano.

Ngumoha: promessa prestes a ser realidade

Apesar de estar em sua primeira temporada na equipe principal, Ngumoha já se destacou. O atacante entrou em campo cinco vezes e marcou um gol.

E não foi qualquer gol: no último lance do jogo contra o Newcastle, aos 55 minutos do segundo tempo da segunda rodada, a promessa garantiu a vitória por 3 a 2 para o Liverpool.

Fase do Liverpool

Mesmo perdendo a Supercopa da Inglaterra no início da temporada, o Liverpool faz um ótimo início de temporada. Os Reds lideram o Campeonato Inglês, com 15 pontos e uma campanha de 100% de aproveitamento.

Na Liga dos Campeões, a equipe de Arne Slot estreou com vitória e também avançou na primeira fase da Copa da Liga Inglesa. O Liverpool volta a campo neste sábado, às 11h (de Brasília), quando visita o Crystal Palace, pela sexta rodada do Inglês.

