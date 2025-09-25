Lista de exigências? Conor McGregor pede R$ 535 milhões para lutar no UFC Casa Branca

A oportunidade de ser um dos protagonistas de um inédito card especial do UFC sediado na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, não parece ser o suficiente para convencer Conor McGregor a voltar a competir. Apesar de já ter expressado interesse em participar do evento, que deve fazer parte das comemorações do 250º aniversário da Independência do país norte-americano, em 2026, o astro irlandês expôs uma lista de exigências para entrar em ação novamente depois de quase cinco anos afastado dos octógonos.

Através do seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter), Conor McGregor pediu uma bolsa de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 535 milhões) para lutar no evento que vem sendo popularmente chamado de UFC Casa Branca. Além do salário astronômico, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate também colocou na sua lista de exigências a disponibilização de vistos especiais de entrada nos Estados Unidos, para ele e sua entourage.

"100 milhões de dólares para lutar na Casa Branca, junto com 100 'Golden Visas' (vistos de ouro) para mim, família e amigos. Estou ansioso para entreter o mundo da luta mais uma vez. Um prazer que eu nunca tomo como certo", propôs Conor (veja abaixo ou clique aqui).

Presença certa?

Lutador de MMA mais popular e mais bem pago da história, Conor McGregor é visto como presença certa no card do UFC Casa Branca, previsto para acontecer em junho do ano que vem, até mesmo por Dana White, presidente da liga. Mesmo sem competir desde julho de 2021, quando fraturou sua perna na derrota para Dustin Poirier, na edição 264 do Ultimate, o irlandês continua sendo o atleta mais popular do plantel da organização, o que torna sua participação no que pode ser um evento histórico imprescindível.

$100million to fight at the White House along with 100 U.S "Golden Visas" for myself and family and friends

I look very forward to entertaining the fighting world once again.

A pleasure I never take for granted!

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2025



