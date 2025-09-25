Topo

Esporte

Lenda do tênis de mesa brasileiro, palmeirense Biriba morre aos 80 anos

25/09/2025 21h26

Lenda do tênis de mesa brasileiro, Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba, morreu nesta quinta-feira, aos 80 anos, em São Paulo (SP). Palmeiras, clube que o revelou, e a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa lamentaram o falecimento do ex-atleta.

Biriba começou cedo sua carreira no tênis de mesa e, com apenas 11 anos, já jogava entre os adultos, conquistando seus primeiros triunfos. Já aos 13 anos, o menino prodígio tornou-se nacionalmente conhecido. Em 1958, Biriba derrotou dois bicampeões do mundo: Ichiro Ogimura (1954 e 1956) e Toshio Tanaka (1955 e 1957), ganhando fama nacional.

Biriba foi capa da Gazeta Esportiva Ilustrada

O embate entre eles aconteceu no ginásio do Ibirapuera, no ano em que se festejava o cinquentenário da imigração japonesa no Brasil. No mesmo ano, Biriba foi capa da edição de novembro de A Gazeta Ilustrada, ao lado de Pelé e Maria Esther Bueno.

Com notoriedade internacional, a empresa japonesa famosa pelos artigos de tênis de mesa, a Butterfly, produziu uma raquete com o nome "Biriba". A fama aumentou no Mundial de Pequim 1961, quando o garoto de 15 anos ganhou de Jung Kuo Tuan, então defensor do título, e estabeleceu seu melhor resultado no torneio ao alcançar as oitavas de final. Ele, inclusive, recebeu um telegrama do então presidente Jânio Quadros.

Carreira meteórica

Apesar do talento e grande sucesso, Biriba teve uma carreira curta e decidiu parar com o tênis de mesa com 21 anos de idade, devido à falta de estrutura e de apoio que o esporte tinha no Brasil. O ex-atleta formou-se em contabilidade e economia e fez carreira como funcionário público, aposentando-se aos 70 anos. Enquanto isso, seguiu jogando o tênis de mesa por lazer, no Palmeiras.

Palmeiras e Confederação Brasileira de Tênis de Mesa lamentam morte de Biriba

"Com profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento, aos 80 anos, de Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba, lenda do tênis de mesa brasileiro.

Revelado pelo Palmeiras, Biriba era torcedor e associado do clube alviverde. Desejamos força aos familiares neste momento de tristeza e saudade", lamentou o Palmeiras.

"A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) lamenta profundamente o falecimento de Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba. Verdadeira lenda da modalidade, o ídolo nos deixou nesta quinta-feira (25), em São Paulo-SP, aos 80 anos [...] O legado de Biriba será eterno, por tudo o que ele representa para a modalidade no Brasil. A CBTM se solidariza com familiares, amigos e fãs desta figura inigualável neste momento tão difícil", lamentou a CBTM.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Crespo diz que São Paulo jogou bem, usa matemática e explica Rigoni de ala

Trégua? Vitor Belfort surpreende ao revelar torcida por Wanderlei Silva contra Popó

São-paulinos pedem desculpas à torcida após queda na Libertadores: 'Expectativa era grande'

Encarada de Popó e Wanderlei Silva tem troca de provocações em evento na Faria Lima com presença de Vitor Belfort

Lenda do tênis de mesa brasileiro, palmeirense Biriba morre aos 80 anos

Rafael se desculpa, Lucas lamenta falha, e Luciano vê bola quicando em erro

Morumbis tem recorde de renda, mas não de público em São Paulo x LDU pela Libertadores

Rafael reconhece eficiência da LDU e lamenta eliminação: "Tínhamos potencial"

São Paulo se rende, perde para LDU e cai na Libertadores ao som de ofensas a Casares

Criciúma vence duelo direto contra o Coritiba e assume a liderança da Série B

São Paulo perde de novo da LDU e cai na Libertadores em noite de protesto