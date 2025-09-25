Lenda do tênis de mesa brasileiro, palmeirense Biriba morre aos 80 anos

Lenda do tênis de mesa brasileiro, Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba, morreu nesta quinta-feira, aos 80 anos, em São Paulo (SP). Palmeiras, clube que o revelou, e a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa lamentaram o falecimento do ex-atleta.

Biriba começou cedo sua carreira no tênis de mesa e, com apenas 11 anos, já jogava entre os adultos, conquistando seus primeiros triunfos. Já aos 13 anos, o menino prodígio tornou-se nacionalmente conhecido. Em 1958, Biriba derrotou dois bicampeões do mundo: Ichiro Ogimura (1954 e 1956) e Toshio Tanaka (1955 e 1957), ganhando fama nacional.

Com profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento, aos 80 anos, de Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba, lenda do tênis de mesa brasileiro. Revelado pelo Palmeiras, Biriba era torcedor e associado do clube alviverde. Desejamos força aos familiares neste momento de tristeza... pic.twitter.com/4rD73S0evq ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 25, 2025

Biriba foi capa da Gazeta Esportiva Ilustrada

O embate entre eles aconteceu no ginásio do Ibirapuera, no ano em que se festejava o cinquentenário da imigração japonesa no Brasil. No mesmo ano, Biriba foi capa da edição de novembro de A Gazeta Ilustrada, ao lado de Pelé e Maria Esther Bueno.

Com notoriedade internacional, a empresa japonesa famosa pelos artigos de tênis de mesa, a Butterfly, produziu uma raquete com o nome "Biriba". A fama aumentou no Mundial de Pequim 1961, quando o garoto de 15 anos ganhou de Jung Kuo Tuan, então defensor do título, e estabeleceu seu melhor resultado no torneio ao alcançar as oitavas de final. Ele, inclusive, recebeu um telegrama do então presidente Jânio Quadros.

Carreira meteórica

Apesar do talento e grande sucesso, Biriba teve uma carreira curta e decidiu parar com o tênis de mesa com 21 anos de idade, devido à falta de estrutura e de apoio que o esporte tinha no Brasil. O ex-atleta formou-se em contabilidade e economia e fez carreira como funcionário público, aposentando-se aos 70 anos. Enquanto isso, seguiu jogando o tênis de mesa por lazer, no Palmeiras.

Palmeiras e Confederação Brasileira de Tênis de Mesa lamentam morte de Biriba

"Com profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento, aos 80 anos, de Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba, lenda do tênis de mesa brasileiro.

Revelado pelo Palmeiras, Biriba era torcedor e associado do clube alviverde. Desejamos força aos familiares neste momento de tristeza e saudade", lamentou o Palmeiras.

"A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) lamenta profundamente o falecimento de Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba. Verdadeira lenda da modalidade, o ídolo nos deixou nesta quinta-feira (25), em São Paulo-SP, aos 80 anos [...] O legado de Biriba será eterno, por tudo o que ele representa para a modalidade no Brasil. A CBTM se solidariza com familiares, amigos e fãs desta figura inigualável neste momento tão difícil", lamentou a CBTM.