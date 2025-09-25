Topo

LDU não perde por três gols de diferença há mais de um ano; veja números

O São Paulo enfrenta a LDU nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis, precisando vencer por três gols de diferença para se classificar à semifinal da Libertadores no tempo regulamentar.

Após perder o jogo de ida, em Quito, no Equador, por 2 a 0, o Tricolor entrará em campo pressionado diante de uma verdadeira multidão nas arquibancadas e precisando fazer algo que poucos conseguiram nos últimos tempos. Há mais de um ano que a LDU não perde por três gols de diferença, placar necessário para que o São Paulo avance de fase sem disputa de pênaltis.

O último jogo em que a LDU sofreu três gols foi em setembro de 2024, mais precisamente no dia 19 daquele mês. Na ocasião, o Ibabura goleou a Liga Deportiva Universitaria por 4 a 0.

De lá para cá, as maiores derrotas da LDU foram por apenas dois gols de diferença. Em maio, amargou um revés por 2 a 0 para o Flamengo, pela Libertadores. Já pelo Campeonato Equatoriano a equipe de Quito levou a pior contra a Universidad Católica tanto no turno, por 3 a 1, e no returno, por 4 a 2.

Fato é que pelo menos em 2025 nenhum time foi capaz de bater a LDU por três gols de diferença. Resta saber se o São Paulo será capaz de alcançar esse feito inédito na atual temporada.

