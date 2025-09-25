Lacrosse ganha espaço especial na COB Expo com participação de atleta indígena

A COB Expo 2025 reserva um espaço dedicado ao lacrosse, modalidade com origem indígena e pouco conhecida no Brasil. Até o dia 28 de setembro, o público poderá conhecer a modalidade em um espaço exclusivo, com clínicas e demonstrações ao longo de todo o evento.

O destaque fica por conta da presença do atleta indígena Ricardo Sebastião, de Santarém (PA), que participa das atividades até 27 de setembro, compartilhando fundamentos, técnicas e vivências do esporte.

O lacrosse também dialoga com a pauta de sustentabilidade e preservação, temas centrais da COP 30, que será realizada em Belém em 2025. A prática esportiva, com forte ligação à natureza e à ancestralidade, simboliza a convergência entre esporte, cultura e responsabilidade socioambiental.

COB EXPO 2025

A COB Expo 2025 é um evento gratuito e aberto ao público, com entrada social mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Para participar, basta retirar o ingresso de visitante no site oficial e garantir presença na maior feira do esporte olímpico da América Latina.

? 24 a 28 de setembro de 2025



? Pro Magno Centro de Eventos - Av. Pfa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02518-000



? Evento gratuito | Entrada social: 1kg de alimento não perecível e retirada de ingresso no site



? Mais informações: www.cobexpo.com.br | @cob_expo