Topo

Esporte

Lacrosse ganha espaço especial na COB Expo com participação de atleta indígena

25/09/2025 17h09

A COB Expo 2025 reserva um espaço dedicado ao lacrosse, modalidade com origem indígena e pouco conhecida no Brasil. Até o dia 28 de setembro, o público poderá conhecer a modalidade em um espaço exclusivo, com clínicas e demonstrações ao longo de todo o evento.

O destaque fica por conta da presença do atleta indígena Ricardo Sebastião, de Santarém (PA), que participa das atividades até 27 de setembro, compartilhando fundamentos, técnicas e vivências do esporte.

O lacrosse também dialoga com a pauta de sustentabilidade e preservação, temas centrais da COP 30, que será realizada em Belém em 2025. A prática esportiva, com forte ligação à natureza e à ancestralidade, simboliza a convergência entre esporte, cultura e responsabilidade socioambiental.

COB EXPO 2025

A COB Expo 2025 é um evento gratuito e aberto ao público, com entrada social mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Para participar, basta retirar o ingresso de visitante no site oficial e garantir presença na maior feira do esporte olímpico da América Latina.

? 24 a 28 de setembro de 2025

? Pro Magno Centro de Eventos - Av. Pfa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02518-000

? Evento gratuito | Entrada social: 1kg de alimento não perecível e retirada de ingresso no site

? Mais informações: www.cobexpo.com.br | @cob_expo

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

"Clima de final": Piquerez celebra classificação na Libertadores e exalta força do elenco do Palmeiras

Alexsander tem lesão no ligamento do joelho diagnosticada e vira desfalque no Atlético-MG

Transmissão ao vivo de Coritiba x Criciúma pela Série B: veja onde assistir

Lacrosse ganha espaço especial na COB Expo com participação de atleta indígena

Onde vai passar Estudiantes x Flamengo pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de São Paulo x LDU pela Libertadores: veja onde assistir

Morre Ubiraci Costa, o Biriba, lenda do tênis de mesa, aos 80 anos

Ex-São Paulo, Zubeldía é anunciado como técnico do Fluminense

Claudinei Quirino passa bastão do recorde de medalhas em Mundiais para Caio Bonfim: "Merece"

Veja fotos da reapresentação do Palmeiras nesta quinta-feira

Onde vai passar São Paulo x LDU pela Libertadores? Como assistir ao vivo