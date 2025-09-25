River 'adormecido' e 'diferença abismal': imprensa argentina se rende ao Palmeiras

A imprensa argentina exaltou o Palmeiras por conseguir eliminar o River Plate nas quartas de final da Libertadores e apontou um "diferença abismal" entra as equipes. Ontem, o time de Abel Ferreira selou a classificação para a semi com uma vitória por 3 a 1.

"O River, que durante cinquenta minutos sentiu que o impossível era possível graças ao gol de Maxi Salas, pagou caro pelos seus erros. Adormeceu no conforto de um primeiro tempo em que parecia que tudo ia correr bem. Agarrou-se demais ao otimismo que havia criado. E falhou. E saiu da Copa Libertadores com um resultado que, no intervalo, seria impensável. Mas que foi tão real quanto a diferença abismal de hierarquia e temperança com seu adversário, implacável e voraz", destacou o jornal argentino Olé.

"Nos dois jogos, o Palmeiras foi muito superior e o River perdeu a série no primeiro tempo no Monumental. Porque a partida em São Paulo termina com um resultado enganoso: foi equilibrada e se você analisar as situações de gol, os brasileiros tiveram mais. O que o River fez desta vez foi igualar o poderio futebolístico e econômico de um país que está nos passando a perna. [...] Palmeiras e Flamengo estão muito acima de seus rivais a cada semana. E o que River fez em São Paulo, o que eu buscava como torcedor, era que vendessem cara a derrota, que se visse a entrega do time", apontou o Tyc Sports

O resultado do River também ganhou destaque pelo montante gasto com reforços. Desde o início do ano, gastou R$ 329,5 milhões em 16 reforços, que não conseguiram fazer com que a equipe retornasse à semifinal da competição pelo segundo ano consecutivo.

"Esse toque mágico e distinto continua ausente neste segundo ciclo de Gallardo, que em mais de um ano e meio de gestão já disputou duas Libertadores sem chegar à final, tendo o clube investido milhões em 16 reforços. Oitavas de final (Libertad), quartas (Palmeiras), quatro jogos, dois empates, duas derrotas. Aí está a verdade: o time não consegue atingir o nível esperado", pontuou o La Nación.

Na última temporada, o River foi eliminado pelo Atlético-MG, depois de ser derrotado por 3 a 0 na partida de ida, na Arena MRV. Havia grande expectativa sobre a equipe, já que a final de 2024 seria disputada justamente em sua casa, no Monumental de Nuñez. No entanto, não conseguiu reverter o placar na volta.

Em 2025, também não poderá retornar a Lima, palco da decisão, em busca de uma possível revanche com Flamengo, que o derrotou lá há seis anos. Os rubro-negros encaram o Estudiantes hoje, precisando de um empate para avançar às semifinais.

Classificado e em busca do tetra, o Palmeiras agora aguarda seu adversário nas próxima fase. Vai enfrentar São Paulo ou LDU, que duelam hoje, no MorumBis. As semifinais estão marcadas para os dias 22 e 29 de outubro.