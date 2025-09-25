Jogo do São Paulo hoje (25) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo
O São Paulo recebe a LDU na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
São Paulo precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal após o revés por 2 a 0 na ida. Vitória do Tricolor por dois gols leva a decisão aos pênaltis.
Tricolor aposta no fator casa para voltar à semifinal do torneio. O vencedor do confronto desta noite vai enfrentar o Palmeiras, que eliminou o River Plate, ontem.
Recuperados de lesões, Lucas e Oscar devem ficar à disposição de Crespo. Eles, porém, devem iniciar a partida no banco de reservas.
São Paulo x LDU -- Copa Libertadores
- Data e hora: 25 de setembro, às 19h (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)