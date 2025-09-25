Topo

Jogo do São Paulo hoje (25) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

25/09/2025 13h09

O São Paulo recebe a LDU na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

São Paulo precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal após o revés por 2 a 0 na ida. Vitória do Tricolor por dois gols leva a decisão aos pênaltis.

Tricolor aposta no fator casa para voltar à semifinal do torneio. O vencedor do confronto desta noite vai enfrentar o Palmeiras, que eliminou o River Plate, ontem.

Recuperados de lesões, Lucas e Oscar devem ficar à disposição de Crespo. Eles, porém, devem iniciar a partida no banco de reservas.

São Paulo x LDU -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 25 de setembro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

