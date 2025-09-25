Jogo do Flamengo hoje (25) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo
O Flamengo visita o Estudiantes na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Cariocas têm a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 2 a 1. O Estudiantes precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar direto, enquanto uma vitória simples leva a disputa para os pênaltis.
Plata está liberado após a anulação da suspensão. A Conmebol admitiu o erro da arbitragem no primeiro jogo e o atacante fica à disposição da comissão técnica.
Rival na semifinal está definido. Quem avançar no confronto de hoje terá como adversário na próxima fase do mata-mata o Racing.
Estudiantes x Flamengo -- Copa Libertadores
- Data e hora: 25 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)