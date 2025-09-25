Topo

Jogo do Flamengo hoje (25) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Estudiantes, pela Libertadores Imagem: MATHEUS SANCHES /MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

25/09/2025 11h00

O Flamengo visita o Estudiantes na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Cariocas têm a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 2 a 1. O Estudiantes precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar direto, enquanto uma vitória simples leva a disputa para os pênaltis.

Plata está liberado após a anulação da suspensão. A Conmebol admitiu o erro da arbitragem no primeiro jogo e o atacante fica à disposição da comissão técnica.

Rival na semifinal está definido. Quem avançar no confronto de hoje terá como adversário na próxima fase do mata-mata o Racing.

Estudiantes x Flamengo -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 25 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

