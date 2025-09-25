João Fonseca enfrentará Carlos Alcaraz em jogo de exibição em Miami; veja detalhes

João Fonseca, de 19 anos, vai encarar Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo e dono de seis títulos de Grand Slam, em um duelo de exibição marcado para o dia 8 de dezembro, pelo Miami Invitational.

O evento será disputado no loanDepot park, estádio inaugurado em 2012 e sede do Miami Marlins, equipe da Major League Baseball (MLB). Será a primeira vez que o local receberá uma partida de tênis.

"Adoro jogar em Miami, onde os fãs sempre trazem uma energia incrível. Estou muito feliz por entrar em quadra neste evento histórico no loanDepot park, junto a João, Amanda e Emma", disse Alcaraz.

"Compartilhar a quadra com Carlos, Amanda e Emma no loanDepot park será épico. Os fãs de Miami, em especial a comunidade brasileira, vão transformar esta noite em um momento verdadeiramente especial", afirmou João Fonseca.

Além do confronto masculino, o Miami Invitational contará com uma partida feminina. A norte-americana Amanda Anisimova, número 4 do mundo e finalista de Wimbledon e do US Open nesta temporada, enfrentará a britânica-canadense Emma Raducanu, campeã do US Open em 2021 e atual 32ª do ranking.

"Disputar uma partida na minha cidade natal, Miami, ao lado de estrelas como Carlos, João e Emma, será incrível. Mal posso esperar por dezembro", comentou Anisimova.

"Este evento será eletrizante, e estou animada para dar o meu melhor em Miami, ao lado de três estrelas incríveis do tênis", disse Raducanu. As duas partidas serão em melhor de três sets, com match tie-break de 10 pontos em caso de necessidade de terceiro set.

Giovanni Lapentti, ex-tenista profissional e um dos organizadores, destacou: "Reunir Carlos Alcaraz, João Fonseca, Amanda Anisimova e Emma Raducanu em Miami é a realização de um sonho para todos os fãs de tênis. Após meses de dedicação para viabilizar este projeto, estamos muito animados para vê-lo acontecer".