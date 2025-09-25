Topo

Esporte

João Fonseca enfrentará Carlos Alcaraz em jogo de exibição em Miami; veja detalhes

25/09/2025 18h44

João Fonseca, de 19 anos, vai encarar Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo e dono de seis títulos de Grand Slam, em um duelo de exibição marcado para o dia 8 de dezembro, pelo Miami Invitational.

O evento será disputado no loanDepot park, estádio inaugurado em 2012 e sede do Miami Marlins, equipe da Major League Baseball (MLB). Será a primeira vez que o local receberá uma partida de tênis.

"Adoro jogar em Miami, onde os fãs sempre trazem uma energia incrível. Estou muito feliz por entrar em quadra neste evento histórico no loanDepot park, junto a João, Amanda e Emma", disse Alcaraz.

"Compartilhar a quadra com Carlos, Amanda e Emma no loanDepot park será épico. Os fãs de Miami, em especial a comunidade brasileira, vão transformar esta noite em um momento verdadeiramente especial", afirmou João Fonseca.


Além do confronto masculino, o Miami Invitational contará com uma partida feminina. A norte-americana Amanda Anisimova, número 4 do mundo e finalista de Wimbledon e do US Open nesta temporada, enfrentará a britânica-canadense Emma Raducanu, campeã do US Open em 2021 e atual 32ª do ranking.

"Disputar uma partida na minha cidade natal, Miami, ao lado de estrelas como Carlos, João e Emma, será incrível. Mal posso esperar por dezembro", comentou Anisimova.

"Este evento será eletrizante, e estou animada para dar o meu melhor em Miami, ao lado de três estrelas incríveis do tênis", disse Raducanu. As duas partidas serão em melhor de três sets, com match tie-break de 10 pontos em caso de necessidade de terceiro set.

Giovanni Lapentti, ex-tenista profissional e um dos organizadores, destacou: "Reunir Carlos Alcaraz, João Fonseca, Amanda Anisimova e Emma Raducanu em Miami é a realização de um sonho para todos os fãs de tênis. Após meses de dedicação para viabilizar este projeto, estamos muito animados para vê-lo acontecer".

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Ex-Arsenal morre aos 21 anos após se chocar contra muro durante partida

Vasco se reapresenta e inicia preparação para encarar o Cruzeiro

Giroud sai no banco de reservas para salvar o Lille diante de noruegueses na Liga Europa

João Fonseca enfrentará Carlos Alcaraz em jogo de exibição em Miami; veja detalhes

Atleta dos Jogos da Juventude supera depressão e mostra força no handebol

Em casa, Aston Villa vence o Bologna pela primeira rodada da Liga Europa

Fifa revela trio de mascotes da Copa do Mundo de 2026

Brahimi é registrado no BID e está liberado para estrear pelo Santos

Raphinha pouco faz após decepção na Bola de Ouro, mas Barcelona vira em Oviedo por LaLiga

Barça toma gol do meio de campo, mas vira sob o Oviedo e segue caça ao Real

Santos faz treino tático e avança na preparação para pegar o Bragantino