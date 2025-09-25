Jean Silva volta atrás e cancela promessa de versão humilde após derrota no UFC

A derrota para Diego Lopes na luta principal do Noche UFC, no último dia 13 de setembro, parecia ter provocado uma mudança de pensamento no peso-pena (66 kg) Jean Silva. Mas, ao que parece, a promessa de uma nova postura do 'Lord' - como o atleta da equipe 'Fighting Nerds' é conhecido - não passou de um mal entendido.

Tudo começou quando, através de um vídeo compartilhado no seu canal do 'Youtube', após seu primeiro revés no octógono do Ultimate, o lutador paranaense pregou humildade nas palavras daqui para frente. Vale lembrar que antes do confronto contra Lopes, Jean - esbanjando confiança - chegou a afirmar que o rival havia assinado sua sentença de morte ao concordar com o combate entre eles.

"A gente nunca mais vai falar que vai matar alguém. Ninguém. A gente nunca mais vai ser desumilde do jeito que eu fui. (...) Isso nunca mais vai existir", afirmou Jean.

Mal entendido?

Porém, não demorou muito para que o próprio peso-pena viesse a público negar que pretende mudar sua forma de promover suas lutas. Em um curto vídeo publicado na ferramenta 'stories' do seu perfil no 'Instagram', Jean Silva, de forma irreverente, deixou claro que vai continuar provocando seus rivais.

"Quando eu falei de ser desumilde, é com o meu time, com algumas atitudes que eu tive durante a semana da luta. Agora, em relação a outros atletas e tal, galera, eu vou bater em todo mundo, gostem ou não. Infelizmente, nessa luta, eu entrei para lutar sozinho (risos). Mas, na próxima, vou entrar conectado com meu time, vou quebrar todo mundo, vocês gostando ou não", disparou Jean.

Depois de começar sua caminhada no UFC de forma avassaladora, com cinco vitórias consecutivas, todas pela via rápida, Jean Silva conheceu sua primeira derrota na entidade ao ser nocauteado pelo compatriota Diego Lopes, no Noche UFC. Agora, em busca de recuperação, o atleta da Fighting Nerds - 10º colocado no ranking peso-pena do Ultimate - aguarda a definição de seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo.

