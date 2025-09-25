Topo

Internacional anuncia contratação do técnico Ramón Díaz, ex-Corinthians e Vasco

25/09/2025 00h11

Nesta quarta-feira, o Internacional anunciou a contratação do argentino Ramón Díaz, ex-Corinthians e Vasco, até dezembro de 2026. Além dele, chegam também o auxiliar Emiliano Díaz, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi.

"Contente, feliz. Certamente quero que a equipe seja protagonista", disse o técnico.

O treinador de 66 anos chega para substituir Roger Machado, demitido após a derrota no Gre-Nal. Ao longo da carreira, passou por clubes da Europa, Ásia e África, além de Vasco e Corinthians. Pelo Timão, foi campeão paulista deste ano.

Ao todo, Ramón soma 17 títulos na carreira, o que faz dele o técnico argentino mais vitorioso da história.

O novo treinador do Colorado e sua comissão técnica se apresentarão nesta quinta-feira, no Estádio Beira-Rio, após o treino da equipe, marcado para às 16h (de Brasília), no CT Parque Gigante.

Ficha do técnico

? Nome: Ramón Ángel Díaz

? Naturalidade: La Rioja (ARG)

? Data de nascimento: 29/08/1959

