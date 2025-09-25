Integrante de assalto a goleiro Rossi, do Flamengo, é morto pela polícia

Um integrante da quadrilha que promoveu uma tentativa de assalto ao goleiro Rossi, do Flamengo, no dia 8 de maio, foi morto hoje pela Polícia Civil durante a "Operação Torniquete".

O que aconteceu

Vinícius Farias de Azeredo fazia parte do chamado "Bonde do Loirinho", classificado pela Polícia Civil como a principal quadrilha de roubos de carros do Rio de Janeiro e que faz parte da facção "Comando Vermelho".

O criminoso e um comparsa foram interceptados na rua Uranos, no bairro da Penha, na Zona Norte (RJ). Segundo a Civil, durante a abordagem, a dupla disparou contra a equipe policial. Houve confronto e Vinícius foi abatido. No veículo, que era roubado, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, um bloqueador de sinal GPS, uma granada, um colete à prova de balas.

Bandidos atiraram quatro vezes no carro de Rossi

A tentativa de assalto a Rossi aconteceu na Linha Amarela logo após o Flamengo desembarcar de madrugada da Argentina, onde havia empatado por 1 a 1 com o Central Córdoba, pela Libertadores.

O UOL apurou que a ação aconteceu em um "arrastão" ou blitz falsa. Os bandidos foram diretamente em cima do veículo de Rossi.

O goleiro foi salvo pois seu carro é blindado. Foram dois tiros do lado direito e dois do lado esquerdo. As balas cravejaram vidro, retrovisor, aro do pneu e porta.

Outros jogadores do Flamengo que também passavam na hora conseguiram desviar e fugir. No dia seguinte, o Flamengo acionou o Governo do Estado e uma investigação foi aberta.

Já a Polícia Civil foi até o Ninho do Urubu colher depoimento de Rossi. Após o grande susto, o argentino comentou o episódio e preferiu não canalizar o problema somente ao Rio de Janeiro.

Teve essa situação que aconteceu na quinta-feira, quando chegamos ao Rio, mas são coisas que podem acontecer não só aqui, mas em qualquer parte do mundo. Tive a má sorte de ter acontecido comigo, mas estou aqui, graças a Deus

Rossi, três dias após a tentativa de assalto

Quadrilha seguiu roubando carros e cometendo crimes

Mesmo com toda a repercussão do caso Rossi, o "Bonde do Loirinho" seguiu praticando crimes pelo Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, nas últimas semanas, Vinícius e seus comparsas praticaram diversos roubos de veículos nas regiões do Centro, Botafogo, Flamengo e Praça da Bandeira, sempre agindo com violência e ameaçando as vítimas com forte armamento e truculência.

Também em maio a quadrilha fez outro assalto midiático. Eles renderam turistas em frente ao Aeroporto Santos Dumont. Na ocasião, os criminosos renderam as vítimas com um fuzil. Uma adolescente teve seu telefone celular roubado.

O que é a Operação Torniquete?

A Operação Torniquete tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos. Desde setembro de 2024, já são mais de 640 presos, além de cargas e veículos recuperados avaliados em mais de R$ 42 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em bloqueio de bens e valores.