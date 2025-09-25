Topo

Crespo diz que São Paulo jogou bem, usa matemática e explica Rigoni de ala

25/09/2025 22h09

O técnico Hernán Crespo, do São Paulo, disse que o time "jogou bem" mesmo com a derrota para a LDU, em jogo que eliminou o Tricolor da Libertadores dentro do Morumbis. Ele ainda usou a matemática e explicou a utilização do atacante Rigoni como ala para a partida, que acabou em 1 a 0 para os equatorianos.

O que Crespo falou?

O que faltou? "Acho que a gente produziu muito, mas não concretizamos o que produzimos. O Rigoni chutou na trave, o Luciano teve chance... o time jogou bem. Podia jogar melhor, claro, mas aquilo que estrategicamente criou, reproduziu. Não concretizamos. Podemos falar de escolhas, mas... se o Rigoni não chuta na trave ou se o Luciano faz o gol... enfim, a gente produziu muito, mas não concretizou."

Rigoni como ala. "Não é a primeira vez que ele faz essa função. Até comigo ele jogou como ala. Com Rigoni, Luciano, Ferreirinha e as infiltrações de Bobadilla e Rodriguinho, poderíamos ser ofensivos."

2+2 = 7? "O único jeito de sair de uma situação difícil é trabalhar, acreditar e continuar. No futebol, em muitas vezes, 2 + 2 dá 7, e não 4. Nestes jogos contra a LDU, 2 + 2 foi 7. A gente não merecia perder lá e perdemos. Aqui, criamos muito no 1º tempo para reduzir a vantagem deles, mas eles chegaram e fizeram um gol. Depois, criamos... o time produziu muito mesmo com todas as dificuldades que estamos atravessando... só nas 24 horas, perdemos Ferraresi e Marcos Antônio. Com todas estas dificuldades, o time está aí, perseverante e produz, mas ultimamente está concretizando pouco."

Luciano se lamenta durante São Paulo x LDU, confronto da Libertadores - Nelson ALMEIDA / AFP - Nelson ALMEIDA / AFP
Luciano se lamenta durante São Paulo x LDU, confronto da Libertadores
Luciano. "São coisas muito difíceis, mas ele teve ocasiões. O problema é não ter chances de fazer os gols. Antes, no início destes três meses do nosso trabalho, tocávamos a bola e saia o gol, depois não. As qualidades do Luciano são indiscutíveis."

Oscar fora. "Ele não treinou. Desde que ele teve essa lesão, não houve possibilidade de jogar. Talvez por um milagre ele volte antes da Data Fifa [segunda semana de outubro]. Desde quando estamos aqui, ele não treinou quase nunca. Ele sente dores."

Machucados. "Tenho que agradecer ao Luiz Gustavo, ao Lucas e ao Oscar pelo esforço que estão fazendo para voltar. Com o Luiz, ok, ele ele poderia jogar. Tínhamos um acordo com o Lucas também, porque ele não está 100% — aliás, nem perto do 50%, e se esforçou muito para chegar aqui. A situação é esta. Temos que ser serenos. Não é fácil, é uma noite de muita dor. No fim do dia, o grupo deixou tudo dentro do campo. Não deu certo e não concretizamos o que criamos, mesmo com todas as dificuldades."

