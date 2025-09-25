Topo

Gustavo Gómez posta foto com olho roxo após jogo com o River Plate: 'Tudo ok'

25/09/2025 14h13

O zagueiro Gustavo Gómez postou uma foto em suas redes sociais com o olho roxo nesta quinta-feira. Na partida contra o River Plate, onde o Palmeiras se classificou para as semifinais da Libertadores com uma vitória de 3 a 1, o jogador levou uma pancada no rosto e precisou ser substituído no segundo tempo.

Após o lance, ele desabou em campo. O capitão da equipe do técnico português Abel Ferreira precisou deixar a partida e foi substituído pelo zagueiro Bruno Fuchs. Gómez foi encaminhado ao hospital e depois de ser examinado, nenhuma lesão foi detectada.

Junto com a foto do olho roxo, o atleta colocou a inscrição "Tudo Ok". Diante da contusão, Gómez agora vai ser avaliado pelos médicos do clube para saber se reunirá condições de entrar em campo no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.

Terceiro colocado no Nacional com 49 pontos, a equipe paulista viaja até Salvador, onde enfrenta o Bahia, no sábado. Embalado no torneio, o Palmeiras tem quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas e está a dois pontos do líder Flamengo (51).

