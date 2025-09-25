Gómez é levado a hospital durante Palmeiras x River após inchaço no rosto
O zagueiro Gustavo Gómez, substituído aos 15 minutos do 2º tempo por Bruno Fuchs, foi levado a um hospital durante o jogo contra o River Plate.
O que aconteceu
O atleta do Palmeiras apresentou um inchaço na região do olho, mas está tudo bem com o capitão do alviverde.
O Palmeiras não informou se o jogador já recebeu alta ou se passará a noite em observação no hospital.
Gómez se machucou durante ataque do River na etapa final. Acuña cobrou falta com um lançamento longo, e Salas finalizou por cima na saída de Weverton.
O clube alviverde venceu por 3 a 1 e se classificou à semifinal da Libertadores. O adversário sai do duelo entre São Paulo e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis. A ida foi 2 a 0 para os equatorianos.