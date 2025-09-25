Giroud sai no banco de reservas para salvar o Lille diante de noruegueses na Liga Europa

Oliver Giroud voltou ao Lille no começo da temporada sob discurso otimista de que daria muitas alegrias à torcida. E o atacante francês vem confirmando suas palavras. Nesta quinta-feira, o centroavante saiu do banco de reservas aos 22 do segundo tempo e, três minutos mais tarde, acertou a cabeçada que definiu o triunfo por 2 a 1 na estreia da equipe na Liga Europa, diante do norueguês Brann Bergen.

A partida disputada no Estádio Pierre-Mauroy foi bastante equilibrada, contou com cinco bolas na trave e só foi decidida aos 35 do segundo tempo graças ao veterano de 38 anos.

Giroud já tem três gols com a camisa do Lille neste retorno a seu país de origem. E todos decisivos. Já havia definido o 1 a 0 contra o Monaco no Francês e estreado com outra bola na rede na igualdade por 3 a 3 com o Brest.

Nesta quinta-feira, ganhou um descanso do técnico Bruno Genésio, entrando somente na etapa final após o Brann Bergen buscar o empate com Magnusson - Igamane fez 1 a 0 no primeiro tempo. E mostrou sua importância. O português Tiago Santos, de volta ao Lille após 11 meses afastado por grave lesão no joelho, cruzou e o artilheiro não decepcionou.

DEMAIS RESULTADOS NA LIGA EUROPA:

Aston Villa 1 x 0 Bologna

Young boys 1 x 4 Panathinaikos

Salzburg 0 x 1 Porto

Ferencvaros 1 x 1 Viktoria Plzen

Glasgow Rangers 0 x 1 Genk

Utrecht 0 x 1 Lyon

Stuttgart 2 x 1 Celta de Vigo

Go Ahead Eagles 0 x 1 Steaua Bucareste