"Foi a lesão mais desafiadora da minha carreira", diz Lucas após esforço para enfrentar LDU

Lucas Moura deixou o Morumbis com cara de poucos amigos após a eliminação do São Paulo nas quartas de final da Copa Libertadores, graças à derrota por 1 a 0 para a LDU, em pleno Morumbis lotado.

Passada a partida, o camisa 7, acionado no segundo tempo após se recuperar de uma artroscopia no joelho direito, comentou sobre o esforço feito nas últimas semanas para ficar à disposição do técnico Hernán Crespo antes do previsto e categorizou o problema físico como o mais desafiador de sua carreira.

"Essa lesão que eu tive foi o maior desafio da minha carreira em termos de lesões, fora praticamente da temporada inteira, Oscar, que caiu e bateu as costas, Calleri, que rompeu o ligamento... infelizmente, sofremos bastante com lesões, todos os times sofrem, mas juntou quase todos os jogadores titulares se machucando ao mesmo tempo. O São Paulo conseguiu se reinventar com jogadores da base, com jogadores que chegaram. Tínhamos totais condições de reverter hoje", disse Lucas Moura.

Apesar do esforço, o ídolo são-paulino ainda está longe de sua forma física ideal. Por isso, pouco pôde fazer para tentar mudar o panorama do jogo desta quinta-feira. O São Paulo mais uma vez dominou a LDU, mas não foi tão eficiente quando o adversário, que marcou um gol na única chance clara que teve.

"Baque muito grande. Acho que pela expectativa que a gente tinha, tínhamos total condição de reverter, pelo jogo que fizemos, fomos punidos com dois gols de falhas nossas. Aqui começamos muito bem e novamente somos punidos com gol. Futebol não é sobre merecimento, é sobre eficiência. Obvio que fica a frustração, a chateação, porque tínhamos totais condições", prosseguiu.

"Lutei muito para poder voltar, estava focado nesse jogo, sabia que era difícil voltar antes de cinco semanas, graças a Deus recuperei bem, pouco antes de completar quatro semanas pude jogar, me senti bem. Agora é dar sequência para recuperar minha melhor forma física", concluiu Lucas.

O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), quando recebe o Ceará, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, única competição que restou aos comandados do técnico Hernán Crespo, que terão a missão de garantir ao menos uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.