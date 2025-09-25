Foguetório e barulho marcam madrugada do Flamengo em La Plata

A torcida do Estudiantes de La Plata começou o jogo decisivo das quartas de final da Libertadores antes mesmo da bola rolar. Na madrugada desta quinta-feira, torcedores realizaram um foguetório próximo ao hotel onde o Flamengo está hospedado. As filmagens foram registradas pelo dirigente português José Boto.

Alguns torcedores compareceram às redondezas do hotel Greenville Polo & Resort, por volta de 00h50, para tentar perturbar o sono do Flamengo com fogos de artifício. Não houve registro de ação policial, e o dirigente José Boto protestou, gravando a ação e marcando o perfil da Libertadores no Instagram.

Hoje tem ????????! Dia de um rompante ousado e criativo, de uma defesa como uma bastilha inexpugnável. Como o Manto Rubro-Negro. Dia de Copa. Dia de Mengo! Sempre por nós. Sempre pelos nossos. Sempre pela Copa! Vai pra cima deles, FLAMENGO!#HojeTem pic.twitter.com/CB7hbu27OL ? Flamengo (@Flamengo) September 25, 2025

Trajeto do Flamengo

O hotel onde o Flamengo está hospedado fica em Hudson, bairro de Buenos Aires, a cerca de 30 minutos do Estádio Jorge Luis Hirchi. O Rubro-Negro se dirigiu ao hotel após finalizar a preparação para o duelo no CT do Defensa y Justicia, em Zeballos, também na capital argentina.

Agora é decisão

Mesmo com a perturbação, o Flamengo concentra todas as suas atenções no duelo desta quinta-feira. Às 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro entra em campo no Estádio Jorge Luis Hirchi para encarar o Estudiantes de La Plata. A partida de ida, no Maracanã, terminou 2 a 1 para os cariocas.