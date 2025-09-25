Topo

Esporte

Foguetório e barulho marcam madrugada do Flamengo em La Plata

Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Estudiantes, pela Libertadores - MATHEUS SANCHES /MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Estudiantes, pela Libertadores Imagem: MATHEUS SANCHES /MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

25/09/2025 08h59

A torcida do Estudiantes de La Plata começou o jogo decisivo das quartas de final da Libertadores antes mesmo da bola rolar. Na madrugada desta quinta-feira, torcedores realizaram um foguetório próximo ao hotel onde o Flamengo está hospedado. As filmagens foram registradas pelo dirigente português José Boto.

Alguns torcedores compareceram às redondezas do hotel Greenville Polo & Resort, por volta de 00h50, para tentar perturbar o sono do Flamengo com fogos de artifício. Não houve registro de ação policial, e o dirigente José Boto protestou, gravando a ação e marcando o perfil da Libertadores no Instagram.

Relacionadas

Flamengo se isola na Argentina e liga alerta para catimba do Estudiantes

Procuradoria do STJD recorre para aumentar pena de Bruno Henrique

Carrascal faz 'intensivão' sobre características de Arrascaeta no Flamengo

Trajeto do Flamengo

O hotel onde o Flamengo está hospedado fica em Hudson, bairro de Buenos Aires, a cerca de 30 minutos do Estádio Jorge Luis Hirchi. O Rubro-Negro se dirigiu ao hotel após finalizar a preparação para o duelo no CT do Defensa y Justicia, em Zeballos, também na capital argentina.

Agora é decisão

Mesmo com a perturbação, o Flamengo concentra todas as suas atenções no duelo desta quinta-feira. Às 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro entra em campo no Estádio Jorge Luis Hirchi para encarar o Estudiantes de La Plata. A partida de ida, no Maracanã, terminou 2 a 1 para os cariocas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Fernando Diniz destaca atuação do Vasco na vitória sobre o Bahia: "Ganhamos com muito mérito"

Arbitragem gera revolta da Libertadores a jogos atrasados do Brasileirão

Decisivo, Bernard lidera dribles e garante classificação do Atlético-MG

Sampaoli celebra classificação, mas diz que Atlético-MG "precisa melhorar muito mais"

Jornais argentinos elogiam Palmeiras após eliminar o River na Libertadores: 'Diferença abismal'

Surfistas australianos resgatam canguru perdido no mar; assista

Confira os números de Messi em atuação brilhante pelo Inter Miami

Após eliminação do River Plate diante do Palmeiras, Gallardo reclama da arbitragem: "Não soube conduzir a partida"

Abel remói críticas da torcida do Palmeiras: 'Não esqueco do que fizeram, sangra por dentro'

Foguetório e barulho marcam madrugada do Flamengo em La Plata

Gaviões se revolta com Sanchez em reunião: 'Vai conhecer a fúria da Fiel'