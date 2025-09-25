Fluminense avança para fechar com Luis Zubeldía, ex-São Paulo

A diretoria do Fluminense iniciou os contatos para contratar um novo técnico após o surpreendente pedido de demissão de Renato Gaúcho, logo depois da eliminação na Sul-Americana. O nome mais cotado é o do argentino Luis Zubeldía, ex-São Paulo.

Nos últimos dias, Zubeldía chegou a ser especulado no Internacional, mas o Colorado optou por fechar com Ramón Díaz, ex-Corinthians. Assim, o argentino segue disponível no mercado.

Mesmo que o Fluminense avance nas negociações, é pouco provável que Zubeldía estreie já neste fim de semana, contra o Botafogo. Por conta dos trâmites no BID (Boletim Informativo Diário), o Tricolor das Laranjeiras deve ser comandado por Marcão, auxiliar técnico fixo da equipe, no clássico. A informação é do ge.

A volta de estrangeiros

Caso o negócio se concretize, Zubeldía será o primeiro treinador estrangeiro do Fluminense em 28 anos. Em 1997, o uruguaio Hugo de León assumiu o Tricolor das Laranjeiras, mas permaneceu apenas duas semanas no cargo.

Possível reencontro com Cano

Um dos líderes do elenco do Fluminense, o argentino Germán Cano, pode se reencontrar com Zubeldía, caso a negociação seja confirmada.

Cano iniciou sua carreira no Lanús, em 2007. No ano seguinte, em julho de 2008, Zubeldía começou sua trajetória como técnico justamente no clube argentino.

Os dois conviveram pouco tempo juntos, já que Cano foi emprestado ao Chacarita Juniors e, depois, ao Colón, deixando definitivamente o Lanús em 2011.

Celso Pupo / Alamy Stock Photo

Passagem pelo São Paulo

O técnico argentino, de 44 anos, teve uma passagem de altos e baixos no Tricolor, com 37 vitórias, 28 empates e 20 derrotas. Seu trabalho em jogos de mata-mata era considerado bom, sobretudo na Libertadores, porém no Brasileirão 2025 a equipe apresentava muitas dificuldades.

Na beira do gramado, Zubeldía ficou conhecido por sua energia e vibração. No entanto, era criticado pelo número excessivo de cartões recebidos no São Paulo.

Larga experiência

Zubeldía começou a carreira como técnico em 2008, pelo Lanús. A partir daí, obteve experiências em diversos países: dirigiu Barcelona de Guayaquil e a LDU de Quito (Equador), Racing (Argentina), Santos Laguna (México), Independiente Medellín (Colômbia), Cerro Porteño (Paraguai) e Alavés (Espanha).