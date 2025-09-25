Topo

Esporte

Fluminense acerta chegada de Zubeldía para substituir Renato Gaúcho; veja detalhes

Rio

25/09/2025 17h47

O Fluminense já tem um novo treinador. Depois de Renato Gaúcho deixar seu cargo à disposição nesta semana, o clube foi rápido ao mercado e acertou em dois dias a contratação de Luis Zubeldía, ex-treinador do São Paulo, até 2026. Ele chega ao Rio junto com sua comissão técnica e inicia os trabalhos ainda nesta sexta-feira.

Zubeldía é o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em 28 anos. O último havia sido o uruguaio Hugo de León, em 1997, que teve breve passagem pelo Rio, antes de retornar ao Nacional de Montevidéu.

Além do treinador, chegam os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, e o preparador físico Lucas Vivas. O vínculo de Zubeldía se estende até 2026, já a presidência de Mario Bittencourt se encerra em dezembro de 2025. Com isso, o próximo mandatário do Fluminense deve analisar a permanência do argentino para o início de 2026.

Com o início do trabalho nesta semana, Zubeldía terá 16 partidas do Brasileirão a disputar e, ao menos, as semifinais da Copa do Brasil até o final da temporada. Para estrear já nesta rodada, diante do Botafogo, o nome do argentino precisar ser liberado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Depois da saída de Renato, Marcão, auxiliar técnico permanente do clube, assumiu o comando de forma interina.

Desde que foi demitido pelo São Paulo, antes da pausa do futebol brasileiro para o Mundial de Clubes, o treinador ficou livre no mercado. Na última temporada, levou a equipe às quartas de final da Libertadores, quando foi eliminado pelo Botafogo. Com a sexta posição no Campeonato Brasileiro, também assegurou a vaga direta para a Libertadores de 2025.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Assistir São Paulo x LDU ao vivo pela Libertadores: veja onde vai passar o jogo

São Paulo tem Rigoni como ala e Lucas no banco para decisão; veja escalação

Fluminense acerta chegada de Zubeldía para substituir Renato Gaúcho; veja detalhes

Parceiro de treino leva três pontos na boca após receber joelhada de Alex Poatan

Escalação do São Paulo: Lucas na reserva, Rigoni como ala e mudança na zaga para enfrentar a LDU

"Clima de final": Piquerez celebra classificação na Libertadores e exalta força do elenco do Palmeiras

Alexsander tem lesão no ligamento do joelho diagnosticada e vira desfalque no Atlético-MG

Transmissão ao vivo de Coritiba x Criciúma pela Série B: veja onde assistir

Lacrosse ganha espaço especial na COB Expo com participação de atleta indígena

Onde vai passar Estudiantes x Flamengo pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de São Paulo x LDU pela Libertadores: veja onde assistir