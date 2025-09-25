Flamengo se isola na Argentina e liga alerta para catimba do Estudiantes

O Flamengo elaborou uma logística minuciosa para se blindar de fatores extracampo antes da decisão de hoje, às 21h30, em La Plata (ARG), contra o Estudiantes, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 e garantiu a vantagem do empate.

Ambientação no Defensa y Justicia

O Flamengo decidiu antecipar sua ida a Argentina e viajou já na tarde da última segunda-feira. O elenco chegou na parte da noite e ontem realizou um treinamento no CT do Defensa y Justicia.

O local, aliás, também foi escolhido a dedo. O centro de treinamento do clube argentino foi considerado de boa estrutura, com quatro campos e instalações internas satisfatórias.

O CT também voltará a receber a equipe rubro-negra na sexta-feira, antes da delegação retornar ao Brasil e embarcar diretamente para São Paulo, onde no domingo enfrenta o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena (SP).

Hotel isolado e preocupação com segurança de torcedores

O Flamengo também se preocupou em dar a maior privacidade possível à delegação. Por isso, escolheu um hotel que fica dentro de um condomínio fechado, com seguranças e acesso restrito, mais isolado da movimentação urbana.

Houve também uma preocupação com os torcedores que estarão em La Plata (SP). A diretoria chegou a um acordo com a polícia local e definiu um ponto de encontro na cidade para que os rubro-negros se reúnam e sejam escoltados até o estádio através de ônibus e vans.

Técnico do Estudiantes alfineta o Flamengo

Pelo lado do Estudiantes, o técnico Eduardo Domínguez tratou de alfinetar o Flamengo antes do duelo. Ele afirmou que os rubro-negros "inventaram várias histórias" sobre o episódio onde os jogadores do clube carioca acusaram o quarto árbitro colombiano John Ospina de intervir e fornecer informação privilegiada ao avisar ao treinador de que o zagueiro Santiago Nuñez estava com cartão amarelo e poderia ser expulso.

Com todo o poder que eles têm, estamos a um gol. Eles são um time poderoso e têm as ferramentas para falar e pressionar. Deixem que falem. Eu me concentro em trabalhar e demonstrar com a nossa gente. Inventaram várias histórias de que o bandeirinha (quarto árbitro) recomendou que eu tirasse o Gómez. Muitas vezes dizem um montão de coisas, e quando você joga contra um grande time como o Flamengo, deixe essas coisas para eles.

Eduardo Domínguez, técnico do Estudiantes

Em seguida, o treinador demonstrou confiança de que possa sair com a classificação hoje:

Jogamos na casa deles e eles nos mostraram sua força, velocidade e inteligência. E mesmo assim estamos a um gol. Ou seja, nos mostraram todo o repertório e estamos a um gol. Nós não mostramos todo nosso repertório e queremos mostrar na nossa casa tudo o que temos. Vai ser suficiente? Não sei, mas vamos buscar de todos os jeitos virar esta série. Acreditamos que é possível? Claro que sim. Acreditamos na nossa força e isso é o que mais importa para mim.

Eduardo Domínguez, técnico do Estudiantes

Plata é assunto

Árbitro expulsa Plata durante Flamengo e Estudiantes pela Libertadores Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

Outro tema que foi assunto nos dias que antecederam à partida foi o cancelamento da expulsão de Plata. A Conmebol entendeu que a arbitragem do jogo de ida falhou no segundo cartão amarelo aplicado ao atacante rubro-negro. Com isso, o equatoriano está liberado para atuar hoje.

Torcedores do Estudiantes e a imprensa argentina debateram bastante a questão e também reclamaram de uma falta feita por Plata em um lance anterior, onde na concepção deles o jogador merecia ter sido expulso. Eduardo Domínguez, porém, preferiu não entrar nessa polêmica.

Temos que nos concentrar em passar de fase. Não adianta discutir agora se (Plata) merecia ter sido expulso antes ou não. A autoridade máxima é a Conmebol.

Eduardo Domínguez, técnico do Estudiantes

Ingressos esgotados em uma semana e ruas de fogo

O estádio Uno Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), estará completamente lotado hoje. A torcida do Estudiantes esgotou os ingressos com uma semana de antecedência. A capacidade é de cerca de 32 mil pessoas com as arquibancadas bem próximas ao campo.

Os torcedores do clube argentino também preparam as chamadas "ruas de fogo", com sinalizadores e bandeiras para a chegada do ônibus da delegação.