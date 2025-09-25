Topo

Esporte

Flamengo defende vantagem contra Estudiantes por vaga na semifinal da Libertadores

La Plata

25/09/2025 07h30

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Estudiantes no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. A equipe carioca venceu o jogo de ida por 2 a 1 e chega com a vantagem de jogar por um empate para avançar à semifinal da Copa Libertadores. O time argentino precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se vencer por um gol levará a definição da vaga para os pênaltis.

No primeiro confronto, no Rio, o Flamengo produziu muito ofensivamente e desperdiçou chances que poderiam ter liquidado a disputa já no Maracanã. Além do resultado, a partida ficou marcada por críticas à arbitragem. A Conmebol reviu a expulsão de Plata, entendendo que o cartão vermelho foi aplicado de forma equivocada, e liberou o atacante para a sua participação na volta.

Historicamente, os encontros entre Flamengo e Estudiantes são raros. Antes desta edição, os clubes se enfrentaram apenas oito vezes, todas pela antiga Supercopa dos Campeões da Libertadores. O retrospecto apontava três vitórias brasileiras, quatro empates e apenas uma vitória argentina. O triunfo no Maracanã pela ida foi o quarto do rubro-negro no nono jogo na história do duelo.

A tradição recente contra adversários da Argentina também pesa. O Flamengo disputou 26 jogos pela Libertadores contra clubes do país, somando 14 vitórias, nove empates e três derrotas. A estatística reforça o desafio que o Estudiantes terá de superar em casa diante de um rival acostumado a grandes confrontos.

O time de Filipe Luís ainda não contará com Michael e Erick Pulgar, mas terá retornos importantes. O lateral-esquerdo Alex Sandro está recuperado e Jorginho volta após superar um edema na coxa esquerda. O meia destacou sua ansiedade em voltar ao time:

"A minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. A vontade é grande de jogar, ajudar os companheiros e continuar impondo o que treinamos. Estamos confiantes no que estamos fazendo e queremos vencer, independentemente de onde seja o jogo."

Do outro lado, o Estudiantes mantém sua formação base e terá à disposição a força máxima. O técnico Eduardo Domínguez evitou entrar em polêmicas sobre a arbitragem da ida.

"Temos que nos concentrar em passar de fase. Deixem que falem. Eu me concentro em trabalhar e demonstrar com a nossa gente", afirmou, buscando blindar o elenco antes da decisão.

A necessidade de fazer dois gols deve tornar o time argentino mais agressivo, especialmente em casa. A pressão da torcida em La Plata costuma pesar, e o Estudiantes aposta na intensidade para tentar sufocar o Flamengo durante os 90 minutos.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES X FLAMENGO

ESTUDIANTES - Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez e Arzamendia; Piovi, Amondarain e Ascacibar; Farías, Carrillo e Medina. Técnico: Eduardo Domínguez.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Flamengo defende vantagem contra Estudiantes por vaga na semifinal da Libertadores

Bipolar? Novo contratado do UFC, Rafael Tobias explica apelido inusitado

Flaco López resolve contra o River e credita boa fase ao trabalho coletivo do Palmeiras

Ferreirinha pode ganhar chance no São Paulo contra a LDU após Rigoni não convencer

Santos pode alcançar maior sequência invicta no Brasileirão contra o Bragantino

Ataque do Corinthians volta a passar em branco e encerra sequência positiva

Coritiba e Criciúma fazem duelo direto pela liderança no fechamento da 28ª rodada da Série B

Barreal mira voltar às redes para não igualar maior jejum pelo Santos

Esperança do São Paulo na Libertadores, Lucas e Oscar não atuam juntos desde o Paulistão

Charles do Bronx detalha "novela" nos bastidores do UFC Rio

Corinthians aposta em mística do 3º uniforme para espantar fantasma contra o Flamengo