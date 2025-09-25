Flamengo defende vantagem contra Estudiantes por vaga na semifinal da Libertadores

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Estudiantes no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. A equipe carioca venceu o jogo de ida por 2 a 1 e chega com a vantagem de jogar por um empate para avançar à semifinal da Copa Libertadores. O time argentino precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se vencer por um gol levará a definição da vaga para os pênaltis.

No primeiro confronto, no Rio, o Flamengo produziu muito ofensivamente e desperdiçou chances que poderiam ter liquidado a disputa já no Maracanã. Além do resultado, a partida ficou marcada por críticas à arbitragem. A Conmebol reviu a expulsão de Plata, entendendo que o cartão vermelho foi aplicado de forma equivocada, e liberou o atacante para a sua participação na volta.

Historicamente, os encontros entre Flamengo e Estudiantes são raros. Antes desta edição, os clubes se enfrentaram apenas oito vezes, todas pela antiga Supercopa dos Campeões da Libertadores. O retrospecto apontava três vitórias brasileiras, quatro empates e apenas uma vitória argentina. O triunfo no Maracanã pela ida foi o quarto do rubro-negro no nono jogo na história do duelo.

A tradição recente contra adversários da Argentina também pesa. O Flamengo disputou 26 jogos pela Libertadores contra clubes do país, somando 14 vitórias, nove empates e três derrotas. A estatística reforça o desafio que o Estudiantes terá de superar em casa diante de um rival acostumado a grandes confrontos.

O time de Filipe Luís ainda não contará com Michael e Erick Pulgar, mas terá retornos importantes. O lateral-esquerdo Alex Sandro está recuperado e Jorginho volta após superar um edema na coxa esquerda. O meia destacou sua ansiedade em voltar ao time:

"A minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. A vontade é grande de jogar, ajudar os companheiros e continuar impondo o que treinamos. Estamos confiantes no que estamos fazendo e queremos vencer, independentemente de onde seja o jogo."

Do outro lado, o Estudiantes mantém sua formação base e terá à disposição a força máxima. O técnico Eduardo Domínguez evitou entrar em polêmicas sobre a arbitragem da ida.

"Temos que nos concentrar em passar de fase. Deixem que falem. Eu me concentro em trabalhar e demonstrar com a nossa gente", afirmou, buscando blindar o elenco antes da decisão.

A necessidade de fazer dois gols deve tornar o time argentino mais agressivo, especialmente em casa. A pressão da torcida em La Plata costuma pesar, e o Estudiantes aposta na intensidade para tentar sufocar o Flamengo durante os 90 minutos.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES X FLAMENGO

ESTUDIANTES - Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez e Arzamendia; Piovi, Amondarain e Ascacibar; Farías, Carrillo e Medina. Técnico: Eduardo Domínguez.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.