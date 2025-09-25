Flaco vira artilheiro da Liberta e mostra por que River é obcecado por ele

Flaco López foi o destaque do Palmeiras na vitória de virada contra o River Plate e da classificação alviverde para as semifinais da Copa Libertadores. A eliminação foi ainda mais dolorosa para a equipe argentina, que viu o atacante que tanto tentou contratar nas últimas janelas ser decisivo.

O que aconteceu

Flaco foi o principal nome do Palmeiras nos jogos contra o River. O argentino deu uma assistência para Vitor Roque no jogo de ida e marcou dois gols na volta — com isso, ele se tornou o artilheiro desta edição da Libertadores com 7 gols, ao lado de Maravilla Martínez, do Racing.

O atacante argentino foi uma obsessão do River Plate nas últimas janelas de transferências. A equipe tentou tirar o jogador do Palmeiras três vezes, mas em nenhuma delas o Alviverde se mostrou interessado em fazer negócio — mesmo quando o jogador não era imprescindível no elenco.

A fase de Flaco López é tão especial que ele já caminha para fazer sua melhor temporada da carreira — com 13 jogos a menos. Em 2025, Flaco tem 48 jogos, 19 gols e 4 assistências. No ano passado, foram 61 jogos, 22 gols e 7 assistências.

O atacante é fundamental no time ao lado de Vitor Roque. Nos últimos 10 jogos, a dupla Flaco-Roque tem números impressionantes: Flaco tem sete gols e uma assistência, e Vitor Roque tem oito gols e quatro assistências.

Para coroar o ano estrelado de Flaco, ele foi chamado para a seleção argentina na última data Fifa. Ele não disputou um minuto sequer com a seleção de Lionel Messi, mas sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026.

Além das propostas do River, Flaco despertou interesse do Monterrey e do Racing, além de um clube da França que não teve o nome revelado.

Flaco tem contrato com o Palmeiras até o dia 31 de dezembro de 2027, mas a direção já trabalha para estender esse vínculo.