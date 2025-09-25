Flaco López é melhor jogador do país hoje? Colunistas debatem

O atacante Flaco López vive fase de protagonismo no Palmeiras, e pode ser apontado como um dos principais nomes do futebol brasileiro em 2025, opinaram Danilo Lavieri, Paulo Vinicius Coelho e Juca Kfouri, no Fim de Papo.

Na temporada, Flaco López tem praticamente uma participação em gol a cada dois jogos. Em 48 partidas, foram 19 gols marcados e quatro assistências.

Lavieri: Flaco conduziu o Palmeiras contra o River

O único cara que eu olhava e falava: ele está tentando o jogo, está indo para frente, é o Flaco López. A cada jogo que passa, é impressionante como mudou o Flaco, como está outro jogador, como ele está fazendo coisas que a gente não imaginava. [...] Ele está jogando de uma maneira inacreditável conduzindo o time criando. Está muito bem. [...] Pelo ano, eu escolho o Arrascaeta.

Danilo Lavieri

Juca: López está bem, mas tem grandes concorrentes

E esse Flaco López está uma coisa, eu tenho um amigo palmeirense chamado Piva, que me mandou uma mensagem agora há pouco dizendo o seguinte: 'o Flaco é o cara que melhor jogou futebol esse ano no Brasil'. E olha que ele tem concorrentes, né? Tem o Arrascaeta. Eventualmente venha até o Jorginho mas que ele está jogando um bolão. Isso tá.

Juca Kfouri

PVC: López vive bom momento, mas não é melhor do ano

Eu fico com o Kaio Jorge. Eu não acho que o López seja o cara que mais jogou futebol no Brasil nesse ano. Ele está num momento muito bom mas é que a gente tem elege sempre o craque da semana em vez de eleger o craque do mês talvez seja o mês.

Paulo Vinícius Coelho

O Vasco precisa de estabilidade, não é um elenco que seja para estar brigando em 17º, 18º. E hoje ele está subindo para brigar acima do Internacional e do Atlético e do Santos. Tem que ver por quanto tempo isso vai sobreviver.

PVC

O River Plate dominou totalmente, sabe o quê? A cabeça do Palmeiras. E isso é uma característica que a gente não costuma ver. O Palmeiras normalmente consegue se portar bem nas horas difíceis. E o River Plate controlou totalmente o Palmeiras. Fez o que quis.

Danilo Lavieri

Eu diria que o Palmeiras é melhor que LDU e São Paulo, é melhor que a seleção de LDU e São Paulo se os dois formarem um time. Mas não tem favorito numa fase desta de Libertadores. O Palmeiras vai ter que ir a Quito, é desagradável, a gente sabe. Aqui em São Paulo terá tudo para ganhar bem o jogo, mas dependerá do que aconteceu em Quito. Contra o São Paulo, clássico é clássico e vice-versa.

Juca Kfouri

