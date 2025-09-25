Flaco López resolve contra o River e credita boa fase ao trabalho coletivo do Palmeiras

Flaco López vive grande fase no Palmeiras e foi o artilheiro da virada por 3 a 1 sobre o River Plate, na noite de quarta-feira, no Allianz Parque, com dois gols. O resultado confirmou a vaga do Verdão na semi da Libertadores. O argentino creditou sua boa fase ao trabalho coletivo e disse que ainda pode melhorar.

"É um bom momento do grupo. Feliz por isso. O dia a dia está sendo muito bom no CT. Acho que dá para perceber isso no rendimento dentro de campo. Os destaques individuais vão surgindo, mas é fruto do trabalho do grupo. Tem muita coisa ainda para eu adquirir dentro do meu jogo. Tento melhorar dia a dia, dou meu melhor", disse.

"O grupo tem em acolhido muito bem. Nós estamos acolhendo bem os caras mais novos que estão chegando. Tem algo que não se vê de fora, que é o quão bom é um grupo para um esporte como o futebol. Vocês deveriam ver o trabalho no CT o quanto queremos treinar e crescer. Estamos vivendo um grande momento, todos se sentindo muito bem, importante dentro do grupo. Esse elenco está para grandes coisas esse ano. Continuaremos trabalhando", declarou.

Vitor Roque empata e Flaco López decreta vitória do Palmeiras

O Palmeiras saiu atrás no placar, no Allianz Parque, e viu o River Plate empatar no placar agregado após gol de Salas, aos sete minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Vitor Roque recolocou o Palmeiras na frente na decisão de duas mãos. Nos acréscimos do segundo tempo, Flaco López desabrochou e marcou dois gols, sendo um de pênalti e o outro um golaço da entrada da área após drible de letra.

Os números de Flaco López no Palmeiras em 2025

Flaco López tem, nesta temporada, 19 gols marcados em 48 jogos. Artilheiro do Palmeiras na temporada, está perto de igualar seu ano mais goleador no clube, que foi em 2024, quando balançou a rede 22 vezes.

Com os dois gols, Flaco alcançou 51 bolas na rede pelo Palmeiras, em 164 jogos, sendo 86 como titular. Assim, o camisa 42 é o segundo maior artilheiro do elenco, atrás apenas de Raphael Veiga, com 106, e o sexto entre os maiores goleadores do clube neste século, atrás de Vagner Love, com 54.

Palmeiras aguarda rival na Libertadores

Agora, o Palmeiras espera o vencedor de LDU x São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbis. O time equatoriano venceu o primeiro jogo por 2 a 0. As semifinais estão marcadas para acontecer entre os dias 22 e 29 de outubro.