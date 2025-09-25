Topo

Esporte

Fifa revela trio de mascotes da Copa do Mundo de 2026

Zurique

25/09/2025 18h40

A Fifa divulgou nesta quinta-feira as primeiras imagens dos mascotes da Copa do Mundo de 2026, um dia após ter revelado seus respectivos nomes. O trio, em que cada representa um dos países-sede do Mundial - Canadá, EUA e México -, é simbolizado por animais e elementos típicos da biodiversidade da América de Norte. Cada um dos mascotes também atua em uma posição diferente no futebol.

"Maple, the Moose", é um alce e representa o Canadá. O animal é um dos mais característicos do território canadense e será um goleiro no universo criado pela Fifa. O nome também faz referência à folha de ácer ("maple leaf", em inglês), que é um símbolo nacional do Canadá e está presente na bandeira do país.

"Clutch, the Bald Eagle", uma águia-careca, é um meio-campista e mascote dos Estados Unidos. A entidade escolheu o animal símbolo dos Estados Unidos para representar o país na competição. Se diferencia daquele escolhido em 1994, quando a Warner Bros criou o cachorro Striker como símbolo do primeiro Mundial disputado na América do Norte.

Por fim, "Zayu, the Jaguar" representa o animal marcante da cultura mexicana. No universo criado pela Fifa, será um atacante veloz, assim como um jaguar. Nos dois últimos mundiais disputados no México, a entidade optou por Juanito Maravilha (1970) e a pimenta jalapeño Pique (1986). Zayu será o primeiro animal a ser mascote na competição disputada no país.

Esta é a segunda vez que a Copa do Mundo terá três mascotes. Em 2002, no torneio disputado na Coreia do Sul e Japão, os alienígenas Kaz, Ato e Nik representaram os países-sede. Antes deles, em 1974, Tip e Tap representaram a competição disputada na Alemanha Ocidental.

"Os três mascotes são centrais para a atmosfera incrível e divertida que estamos criando para este torneio que muda o jogo. Eles vão conquistar corações e desencadear celebrações em toda a América do Norte e em todo o mundo", afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa, após a revelação das mascotes.

Além de estarem nas divulgações do torneio ao longo dos próximos meses, estarão disponíveis no novo videogame Fifa Heroes, produzido pela ENVER em parceria com a Solace, que será lançado no próximo ano. Ela reproduz o futebol em uma dinâmica arcade, com jogadores clássicos e personagens fictícios da cultura popular. Estará disponível para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira a contar com 48 seleções. Até o Catar, o formato adotado pela Fifa contava com 32 equipes na disputa, com oito grupos. A partir do próximo ano, serão 12 chaves, com os dois melhor de cada e os oito melhores terceiros colocados avançando para o mata-mata.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Giroud sai no banco de reservas para salvar o Lille diante de noruegueses na Liga Europa

João Fonseca enfrentará Carlos Alcaraz em jogo de exibição em Miami; veja detalhes

Atleta dos Jogos da Juventude supera depressão e mostra força no handebol

Em casa, Aston Villa vence o Bologna pela primeira rodada da Liga Europa

Fifa revela trio de mascotes da Copa do Mundo de 2026

Brahimi é registrado no BID e está liberado para estrear pelo Santos

Raphinha pouco faz após decepção na Bola de Ouro, mas Barcelona vira em Oviedo por LaLiga

Barça toma gol do meio de campo, mas vira sob o Oviedo e segue caça ao Real

Santos faz treino tático e avança na preparação para pegar o Bragantino

Mineirinho desce rampa de skate de 70 metros, atinge 95 km/h e bate recorde

Assistir São Paulo x LDU ao vivo pela Libertadores: veja onde vai passar o jogo