Ferreirinha pode ganhar chance no São Paulo contra a LDU após Rigoni não convencer

Ferreirinha pode ganhar uma chance como titular do São Paulo nesta quinta-feira, contra a LDU, às 19h (de Brasília), no Morumbis), pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

No jogo de ida, em Quito, no Equador, Rigoni foi o escolhido para começar jogando, já que Ferreirinha tinha acabado de se recuperar de uma lesão, porém, o atacante argentino não convenceu, saindo de campo com uma atuação apagada.

Ferreirinha o substituiu no segundo tempo e mudou o jogo para o São Paulo, levando a melhor na maioria dos duelos individuais com os defensores da LDU e criando boas oportunidades de gol.

Ferreirinha, inclusive, esteve muito próximo de marcar um golaço no jogo de Quito, costurando a defesa adversária e batendo para o gol, mas viu a bola desviar providencialmente no pé de um dos zagueiros da LDU.

No último domingo, contra o Santos, Ferreirinha foi titular, mas também não foi capaz de fazer a diferença para o São Paulo, que atuou com um time considerado reserva.

Com tantos desfalques no setor ofensivo, como Calleri, André Silva e Ryan Francisco, sobram poucas alternativas para compor o ataque do São Paulo nesta quinta-feira.

Luciano deve ser titular. Resta saber quem atuará ao seu lado. Além de Rigoni e Ferreirinha, há a possibilidade de Hernán Crespo contar com Gonzalo Tapia ou Juan Dinenno entre os 11 iniciais.

Lucas Moura, por sua vez, deve ser relacionado após se recuperar de uma artroscopia no joelho direito, porém, como não atua há muito tempo, tende a começar no banco de reservas, podendo ser acionado no segundo tempo da partida.