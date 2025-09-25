Fernando Diniz destaca atuação do Vasco na vitória sobre o Bahia: "Ganhamos com muito mérito"

O Vasco venceu o Bahia, nesta quarta-feira, por 3 a 1, pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. O treinador Fernando Diniz analisou a partida e elogiou a atuação do Cruzmaltino.

"Fazendo a análise do jogo, acho que o time foi muito bem. Nos períodos de 11 contra 11, acho que tivemos nossos melhores momentos. A gente estava com muita pressão na marcação, levando vantagem nos duelos e o jogo estava fluindo. A gente teve um erro daqueles que a gente não pode cometer. Aí teve a expulsão. Obviamente o Bahia tinha que se defender e nós somos um time com a vocação ofensiva forte. Com a entrada do David, empilhamos chances de gol e ganhamos com muito mérito", disse Fernando Diniz em entrevista coletiva.

O TIME DA VIRADA. O TIME DO AMOR! ???? DENTRO DE SÃO JANUÁRIO, O ??????? ?? ?????? VIRA, AMPLIA E VENCE POR 3 A 1! ? VITÓRIA, VASCÃO! ??? ? COUTINHO

? PUMA RODRÍGUEZ

? LUCIANO JUBA (CONTRA) ?: Matheus Lima | #VascoDaGama#VASxBAH#Brasileirão2025 pic.twitter.com/GApRr4BIVw ? Vasco da Gama (@VascodaGama) September 25, 2025

Em São Januário, o Bahia abriu o placar com Mateo Sanabria, mas, ainda no primeiro tempo, ficou com um homem a menos, depois da expulsão de Jean Lucas. Nos acréscimos, o Vasco aproveitou a vantagem numérica e empatou com Philippe Coutinho.

Na etapa final, o time da casa marcou com Puma Rodríguez e Luciano Juba (contra) e venceu a partida por 3 a 1.

"O Vasco tem que encarar os jogos como grandes finais, como encarou hoje e contra o Flamengo. Não temos que diminuir. Positivo do jogo de hoje foi que tivemos oportunidades de avançar na tabela. O time mostrou força para poder avançar e subir na tabela. O time está amadurecendo com treinos e jogos. Para o time amadurecer, às vezes, acontecem vacilos. O time aprendeu do Ceará para cá. Não oferecemos chances ao Bahia", analisou Fernando Diniz.

Com o resultado, o Vasco pulou para a 13ª posição, com 27 pontos conquistados, cinco a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Bahia fica na 6ª colocação, com 37 pontos.

Calendário do Vasco

Vasco x Cruzeiro: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 27 de setembro de 2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januária, Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela