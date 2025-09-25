Topo

Esporte

Ex-São Paulo, Zubeldía é anunciado como técnico do Fluminense

Ex-São Paulo, Luis Zubeldía é o novo técnico do Fluminense - Marcello Zambrana/Agif
Ex-São Paulo, Luis Zubeldía é o novo técnico do Fluminense Imagem: Marcello Zambrana/Agif

25/09/2025 16h23

Na tarde desta quinta-feira, o Fluminense confirmou a chegada de Luis Zubeldía, ex-São Paulo, para o comando técnico da equipe. O argentino assinou com o clube carioca até o final de 2026. Junto a ele, chegam também os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas.

Zubeldía chega ao Fluminense três meses após a sua saída do São Paulo. O treinador foi demitido do Tricolor Paulista em junho, após uma dura derrota por 3 a 1 para o Vasco, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

No time carioca, ele substituirá Renato Gaúcho, que pediu demissão do cargo na última terça-feira, quando empatou com Lanús por 1 a 1 e acabou eliminado nas quartas de final da Sul-Americana.

O treinador argentino iniciará seu trabalho com o Fluminense nesta sexta-feira para comandar o seu primeiro treino no CT Carlos Castilho.

Frente ao São Paulo, Zubeldía completou 85 partidas e acumulou 37 vitórias, 28 empates e 20 derrotas.

Possível estreia

Caso seja regularizado no BID, o treinador poderá estrear pelo Fluminense já neste domingo, quando a equipe enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), no Maracanã.

