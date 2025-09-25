Topo

Esporte

Ex-Santos, Angelo vê "crescimento" pelo time de Cristiano Ronaldo

25/09/2025 20h07

Companheiro do astro Cristiano Ronaldo, Angelo esteve em campo na goleada do Al-Nassr por 4 a 0 sobre o Jeddah, alcançada na terça-feira, resultado que levou o time às oitavas de final da Copa do Rei Saudita.

"Estou muito feliz pelo meu momento, pelo meu crescimento aqui e, mais ainda, por estar ajudando a equipe com gol e assistência. Procuro sempre fazer o meu melhor durante os treinos e as partidas. Quero seguir em bom nível e sempre evoluir para ajudar a equipe a conquistar nossos objetivos", disse Angelo, formado nas categorias de base do Santos.

O jogador brasileiro atuou em 38 partidas durante a temporada de 2024/2025, com dez assistências e dois gols. Em 2025/2026, foram uma assistência e um gol em seis jogos.

Calendário do Al-Nassr

Em seu próximo compromisso, o time encara o Al-Ittihad, pela quarta rodada da Liga Saudita, nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), no Alinma Stadium. O Al-Nassr lidera o torneio com nove pontos e 100% de aproveitamento.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

São Paulo se rende, perde para LDU e cai na Libertadores ao som de ofensas a Casares

Criciúma vence duelo direto contra o Coritiba e assume a liderança da Série B

São Paulo perde de novo da LDU e cai na Libertadores em noite de protesto

Criciúma bate Coritiba e assume liderança da Série B

São Paulo é eliminado em casa, e LDU será rival do Palmeiras na semifinal da Libertadores

Bastidores da vitória do Palmeiras sobre o River; veja discurso de Abel no intervalo

'Não há como' Felipe Massa ganhar processo por título de 2008, diz ex-chefão da F-1

Assistir Estudiantes x Flamengo ao vivo na Libertadores: veja onde o jogo vai passar

Presidente do São Paulo é xingado pela torcida durante confronto com a LDU

Vini Jr. recusou renovação 'já acertada' com Real por perder espaço para Mbappé, diz jornalista

Ônibus de staff do Flamengo é apedrejado antes de jogo com Estudiantes