Ex-Santos, Angelo vê "crescimento" pelo time de Cristiano Ronaldo
Companheiro do astro Cristiano Ronaldo, Angelo esteve em campo na goleada do Al-Nassr por 4 a 0 sobre o Jeddah, alcançada na terça-feira, resultado que levou o time às oitavas de final da Copa do Rei Saudita.
"Estou muito feliz pelo meu momento, pelo meu crescimento aqui e, mais ainda, por estar ajudando a equipe com gol e assistência. Procuro sempre fazer o meu melhor durante os treinos e as partidas. Quero seguir em bom nível e sempre evoluir para ajudar a equipe a conquistar nossos objetivos", disse Angelo, formado nas categorias de base do Santos.
Calendário do Al-Nassr
Em seu próximo compromisso, o time encara o Al-Ittihad, pela quarta rodada da Liga Saudita, nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), no Alinma Stadium. O Al-Nassr lidera o torneio com nove pontos e 100% de aproveitamento.