Ex-Santos, Angelo vê "crescimento" pelo time de Cristiano Ronaldo

Companheiro do astro Cristiano Ronaldo, Angelo esteve em campo na goleada do Al-Nassr por 4 a 0 sobre o Jeddah, alcançada na terça-feira, resultado que levou o time às oitavas de final da Copa do Rei Saudita.

"Estou muito feliz pelo meu momento, pelo meu crescimento aqui e, mais ainda, por estar ajudando a equipe com gol e assistência. Procuro sempre fazer o meu melhor durante os treinos e as partidas. Quero seguir em bom nível e sempre evoluir para ajudar a equipe a conquistar nossos objetivos", disse Angelo, formado nas categorias de base do Santos.

Ângelo puts us ahead! ??? pic.twitter.com/LHED4CVhUd ? AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 23, 2025

O jogador brasileiro atuou em 38 partidas durante a temporada de 2024/2025, com dez assistências e dois gols. Em 2025/2026, foram uma assistência e um gol em seis jogos.

Calendário do Al-Nassr

Em seu próximo compromisso, o time encara o Al-Ittihad, pela quarta rodada da Liga Saudita, nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), no Alinma Stadium. O Al-Nassr lidera o torneio com nove pontos e 100% de aproveitamento.