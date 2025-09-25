Topo

Ex-Arsenal morre aos 21 anos após se chocar contra muro durante partida

Billy Vigar jogou na base do Arsenal - David Price/Arsenal FC via Getty Images
25/09/2025 19h15

O jovem atacante Billy Vigar, do Chichester City, morreu aos 21 anos nesta quinta-feira após sofrer uma grave lesão cerebral na partida contra Wingate & Finchley, disputada no último sábado e válida pela Sétima Divisão Inglesa.

O que aconteceu

O acidente aconteceu após Vigar se chocar contra um muro que fica na lateral do campo do Estádio Maurice Rebak, onde o Wingate manda suas partidas.

Ainda no sábado, o atacante foi colocado em coma induzido e chegou a realizar uma cirurgia na terça-feira, mas não resistiu.

Em comunicado, a família do atleta lamentou a morte: "Após sofrer uma grave lesão cerebral no último sábado, Billy Vigar foi colocado em coma induzido. Na terça-feira, ele precisou de uma operação para melhorar suas chances de recuperação. Embora tenha ajudado, a lesão foi demais para ele e ele faleceu na manhã de quinta-feira".

Billy Vigar entrou na base do Arsenal aos 14 anos, em 2017. Se formou nos Gunners, mas não chegou a atuar profissionalmente na equipe. Em 2023, o atacante foi emprestado para o Derby e, posteriormente, para o Eastbourne. Ainda passou por Hastings até chegar no Chinchester.

O Arsenal também lamentou em post nas redes sociais: "Todos no Arsenal estão devastados com a notícia chocante de que o ex-membro da base do clube, Billy Vigar, faleceu. Todos os nossos sentimentos estão com sua família neste momento. Descanse em paz, Billy".

