Estudiantes x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

25/09/2025 05h30

Estudiantes e Flamengo fazem um duelo decisivo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo tem a vantagem do empate após ter vencido a ida por 2 a 1. Assim, a equipe argentina precisa de dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal. Vitória simples do Estudiantes leva a decisão para os pênaltis.

A Conmebol anulou a suspensão de Plata. A entidade admitiu o erro da arbitragem no primeiro jogo e o atacante está liberado para entrar em campo nesta noite.

O Flamengo vem de um empate. O Rubro-Negro ficou no 1 a 1 no clássico com o Vasco, no fim de semana, pelo Brasileirão.

Caminho do mata-mata está definido. Quem avançar no confronto de hoje terá como adversário o Racing na semifinal da Libertadores.

Estudiantes x Flamengo -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 25 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

