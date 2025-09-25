Rossi se redime e brilha nos pênaltis, Fla vence Estudiantes e vai à semi

Foi sofrido, um verdadeiro teste para cardíaco. Após uma má atuação, o Flamengo perdeu no tempo normal para o Estudiantes por 1 a 0, ficou à beira da eliminação em La Plata (ARG), mas superou o nervosismo nos pênaltis e, com brilho do goleiro Rossi — que se redimiu após falha no gol —, venceu por 4 a 2 e garantiu a vaga às semifinais da Libertadores, onde enfrentará o também argentino Racing.

De vilão à herói - Rossi acabou vacilando no gol do Estudiantes no tempo normal, mas chamou a responsabilidade e pegou dois nas penalidades, cravando a lei do ex de goleiro. Ele começou a carreira profissional justamente no time argentino.

De herói à vilão - O jovem lateral-esquerdo Benedetti, de 24 anos, fez o gol do Estudiantes no tempo normal e chegou a fazer outro, anulado pelo VAR. Nas penalidades, porém, ele desperdiçou sua cobrança. O outro que teve o pênalti defendido por Rossi foi Ascacíbar.

Ônibus do Flamengo é apedrejado - O ônibus que levava parte da comissão técnica rubro-negra — além de integrantes do staff — foi apedrejado na chegada ao estádio Uno Jorge Luís Hirschi. Apesar do susto e dos estilhaços, o clube informou que não houve feridos. Os danos se resumiram às janelas trincadas do veículo.

Virada de chave para o Brasileiro - Agora, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde neste domingo busca manter a liderança em duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena (SP). Nesta sexta, o elenco ainda treina no CT do Defensa y Justicia, em Buenos Aires (ARG), antes de embarcar à noite para São Paulo. No sábado, há um treino previsto para o CT do São Paulo, na Barra Funda (SP).

A ida da semifinal da Libertadores acontece na semana do dia 22 de outubro, no Rio. A volta, na Argentina, será na semana de 29 de outubro.

O jogo

O primeiro tempo foi bastante agitado em La Plata. Apesar do Flamengo ter mais a posse de bola, o duelo teve uma trocação franca. Saúl comandava o meio de campo rubro-negro e chutou com capricho uma bola na trave. Já o Estudiantes tentava chegar na base do "chuveirinho". Quando tudo se encaminhava para o 0 a 0 até o intervalo, o árbitro deu dois minutos de acréscimo e foi justamente aos 47 que Benedetti acertou um chutaço e abriu o placar para o time da casa.

A etapa final ganhou ainda mais emoção, pois o Flamengo se desalinhou em campo e passou a sofrer. O Estudiantes gostou do jogo e começou a pressionar enquanto o sistema defensivo rubro-negro batia cabeça. O time da casa, inclusive, chegou a fazer o segundo, bem anulado pelo VAR. Os minutos finais foram um verdadeiro drama para o Fla, que se segurou, e o jogo foi para os pênaltis.

Nas cobranças, o Rubro-Negro colocou a cabeça no lugar e fez valer a experiência de seus jogadores. O time brasileiro converteu todas as cobranças que fez (Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira), e Rossi pegou duas do Estudiantes, levando o Flamengo às semifinais com o placar de 4 a 2.

Gols e lances

Na trave! - Que pecado esse lance para o Flamengo. Aos 32, Samuel Lino invadiu pela esquerda e rolou para o meio. Saúl, com toda sua categoria, deu um "tapa nojento" na bola, que bateu caprichosamente na trave direita do goleiro Muslera, que ainda raspou.

Gol do Estudiantes! - Em chute de rara felicidade, Benedetti emendou um balaço de primeira, de canhota, e abriu o placar para o time da casa já nos acréscimos do primeiro tempo.

VAR anula o segundo do Estudiantes - O Flamengo foi "salvo" pelo VAR aos 27 do segundo tempo, quando Muslera chutou uma bola longa, Carrillo raspou de cabeça, e Benedetti — de novo ele — saiu cara a cara com Rossi e deu um totózinho para ampliar. Porém, após revisão da cabine, foi assinalado o impedimento corretamente.

ESTUDIANTES 1 (2) X (4) 0 FLAMENGO

Local: UNO Jorge Luís Hirschi, em La Plata (ARG)

Competição: Copa Conmebol Libertadores (quartas de final - jogo de volta)

Data e hora: 25 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

VAR: José Cabero (CHI)

Cartões amarelos: Santiago Nuñez (EST); Léo Pereira (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gol: Benedetti, aos 47 minutos do primeiro tempo (EST)

Estudiantes: Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Gastón Benedetti; Medina (Alexis Castro), Amondaraín (José Sosa), Ascacibar e Arzamendia (Cetré); Palacios (Fabrício Pérez) e Guido Carrillo (Alario). Técnico: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Carrascal); Samuel Lino, Plata (Luiz Araújo) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.