Esperança do São Paulo na Libertadores, Lucas e Oscar não atuam juntos desde o Paulistão

Lucas e Oscar são esperados para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira, contra a LDU, no Morumbis. Os dois estão recuperados de suas respectivas lesões e vêm treinando normalmente com o elenco nos últimos dias.

Ainda longe da forma física ideal, Lucas e Oscar deverão começar a partida no banco de reservas, mas a tendência é que ambos recebam minutos, sobretudo se o São Paulo ainda não tiver construído o placar necessário para confirmar a classificação para a semifinal da Libertadores.

Os dois atuaram juntos em apenas 11 jogos na atual temporada, todos pelo Campeonato Paulista. São seis vitórias, três empates e apenas duas derrotas do São Paulo com Lucas e Oscar em campo, um aproveitamento de 63,63%.

Mais do que isso, em três jogos o São Paulo conseguiu vencer o adversário por dois ou mais gols de diferença com Lucas e Oscar em campo. O Tricolor bateu o Corinthians por 3 a 1, o Santos, também por 3 a 1, e o Mirassol, por 4 a 1.

Lesões

Principal reforço do São Paulo para a temporada, Oscar se recuperou recentemente de sua terceira lesão em 2025. Entre o fim de março e início de abril o meia machucou a região posterior da coxa esquerda. Em maio, teve de lidar com um edema na mesma região. Já em julho fraturou três vértebras lombares no clássico contra o Corinthians.

Ao todo, Oscar perdeu 28 jogos do São Paulo na temporada. Ao longo do ano, o time disputou 51 jogos até aqui. Ou seja, o camisa 8 ficou de fora de quase metade dos compromissos do Tricolor em 2025.

Lucas Moura, por sua vez, teve de lidar com um caso mais complexo. Em março, o ídolo são-paulino sofreu sua primeira lesão, um trauma no joelho direito que o tirou de dez partidas. Depois, em maio, sofreu um estiramento da cápsula posterior do joelho direito, mais 15 jogos fora. Em agosto, depois de um longo tratamento conservador, o camisa 7 teve de ser submetido a uma artroscopia para retirada de fibrose no joelho direito, perdendo mais quatro partidas.

Somando mais um jogo em que foi desfalque por controle de carga, Lucas Moura foi ausência em 30 compromissos do São Paulo na temporada. Ou seja, o principal jogador da equipe não atuou em mais da metade dos jogos que estiveram em disputa.