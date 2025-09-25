Escalação: Flamengo aposta em Jorginho e Alex Sandro contra Estudiantes

O técnico Filipe Luís apostou nos retornos de Jorginho e Alex Sandro ao time titular na decisiva partida de volta das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira, às 21h30, em La Plata (ARG), contra o Estudiantes.

O que aconteceu

Jorginho volta ao time após quatro jogos ausente. O volante está recuperado de dores na coxa esquerda.

Alex Sandro já havia sido relacionado no empate em 1 a 1 com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. Na ocasião, porém, ele ficou no banco de reservas e não entrou.

O Flamengo venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 1. Com isso, tem a vantagem do empate para ficar com a vaga nas semifinais. Em caso de vitória por um gol de diferença por parte do Estudiantes, a decisão vai para os pênaltis.

O Rubro-Negro está escalado com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Pedro.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a escalação do Mengão para enfrentar o Estudiantes, pela @libertadores! #FLAxEST #StartingXI pic.twitter.com/jZrUXrvQGh -- Flamengo (@Flamengo) September 25, 2025

*Em atualização