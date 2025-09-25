Topo

Esporte

Escalação: Flamengo aposta em Jorginho e Alex Sandro contra Estudiantes

Volante Jorginho é a principal novidade do Flamengo, contra o Estudiantes, em La Plata (ARG) - KYLE ROSS/IMAGN IMAGES via Reuters
Volante Jorginho é a principal novidade do Flamengo, contra o Estudiantes, em La Plata (ARG) Imagem: KYLE ROSS/IMAGN IMAGES via Reuters
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

25/09/2025 20h13

O técnico Filipe Luís apostou nos retornos de Jorginho e Alex Sandro ao time titular na decisiva partida de volta das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira, às 21h30, em La Plata (ARG), contra o Estudiantes.

O que aconteceu

Jorginho volta ao time após quatro jogos ausente. O volante está recuperado de dores na coxa esquerda.

Alex Sandro já havia sido relacionado no empate em 1 a 1 com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. Na ocasião, porém, ele ficou no banco de reservas e não entrou.

O Flamengo venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 1. Com isso, tem a vantagem do empate para ficar com a vaga nas semifinais. Em caso de vitória por um gol de diferença por parte do Estudiantes, a decisão vai para os pênaltis.

O Rubro-Negro está escalado com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Pedro.

*Em atualização

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

São Paulo volta a vacilar, perde de novo da LDU e dá adeus à Libertadores

Bastidores da vitória do Palmeiras sobre o River; veja discurso de Abel no intervalo

'Não há como' Felipe Massa ganhar processo por título de 2008, diz ex-chefão da F-1

Assistir Estudiantes x Flamengo ao vivo na Libertadores: veja onde o jogo vai passar

Presidente do São Paulo é xingado pela torcida durante confronto com a LDU

Vini Jr. recusou renovação 'já acertada' com Real por perder espaço para Mbappé, diz jornalista

Ônibus de staff do Flamengo é apedrejado antes de jogo com Estudiantes

Escalação: Flamengo aposta em Jorginho e Alex Sandro contra Estudiantes

Ex-Santos, Angelo vê "crescimento" pelo time de Cristiano Ronaldo

Integrante de assalto a goleiro Rossi, do Flamengo, é morto pela polícia

Palmeiras goleia o Sport e avança à semifinal da Copa do Brasil feminina