Escalação do São Paulo: Lucas na reserva, Rigoni como ala e mudança na zaga para enfrentar a LDU

A escalação do São Paulo está definida para o jogo mais importante do ano, nesta quinta-feira, contra a LDU, no Morumbis, às 19h (de Brasília), pela volta das quartas de final da Libertadores. Lucas Moura voltou a ser relacionado pelo técnico Hernán Crespo, mas começará a partida no banco de reservas. Rigoni como ala pela direita e Sabino entrando na zaga são outras novidades. Oscar, por sua vez, ficou de fora do duelo decisivo.

Nahuel Ferraresi, considerado titular na zaga, sentiu um incômodo muscular e dará lugar a Sabino. Marcos Antônio, que treinou parcialmente nesta quarta-feira também por causa de um problema muscular, foi preservado, sendo sacado do time titular e substituído por Pablo Maia.

Cédric Soares, que vinha tratando uma virose, não foi relacionado, assim como Oscar. O português dá lugar a Rigoni improvisado pela direita, enquanto Mailton figura como opção para o setor no banco de reservas.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Rigoni, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano.

Após perder o jogo de ida por 2 a 0, em Quito, no Equador, mesmo sendo superior ao adversário, o São Paulo precisa de uma vitória por três gols de diferença para confirmar a classificação para a semifinal da Libertadores no tempo regulamentar.

Um triunfo por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. Aos equatorianos bastam um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença para que avancem de fase no torneio sul-americano.

O São Paulo não reverte uma desvantagem de dois gols de diferença em mata-mata da Libertadores de 1993. Naquele ano, em que acabou se sagrando bicampeão, o Tricolor perdeu o jogo de ida das oitavas de final para o Newell's Old Boys, da Argentina, por 2 a 0, mas goleou o rival no Morumbis por 4 a 0.