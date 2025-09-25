Encarada de Popó e Wanderlei Silva tem troca de provocações em evento na Faria Lima com presença de Vitor Belfort

Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva ficaram frente a frente nesta quinta, em plena Faria Lima, em São Paulo, para uma multidão de pessoas que assistiu à encarada dos dois lutadores que farão o desafio principal do Spaten Fight Night 2, que acontece no sábado à noite.

Esqueça aquela cordialidade que existia entre Popó e Wanderlei Silva. Sobraram provocações entre ambos poucos antes da encarada, na coletiva de imprensa. O clima continuou hostil no momento em que se olharam com os punhos cerrados, na encarada, em evento realizado no icônico prédio da Baleia com distribuição de Spaten gelada e água para o público celebrar e não esquecer da moderação.

"Para mim, seria muito melhor lutar com um cara técnico. Já que é com o Wand, vai ser mais fácil. Estou pronto para derrubá-lo", avisou Popó, na coletiva de imprensa. "Você está com medo! Vamos ver lá no ringue então quem é melhor. Eu vou te derrubar", retrucou Wanderlei.

Encarada tem visita surpresa de Vitor Belfort

O evento que colocou frente a frente pela primeira vez os lutadores do Spaten Fight Night 2 contou com um convidado especial: Vitor Belfort, inicialmente escalado para a luta contra Wanderlei Silva, mas que foi vetado por determinação médica após sofrer concussão durante os treinamentos.

E quem poderia imaginar que Belfort deixaria de lado a rivalidade eterna com Wanderlei Silva para anunciar torcida para o Cachorro Louco? Foi isso que aconteceu: Belfort quer que Wand seja o vencedor do Spaten Fight Night 2.

"Pela primeira vez na vida vou torcer pro Wanderlei. Minha conversa com o Wanderlei é no ringue. Eu não esperava que uma coisa tão séria faria ele (Popó) agir dessa maneira", disse Belfort, reprovando a maneira como Popó falou sobre sua lesão que o afastou do SFN2.

William Lucas/Inovafoto

Rivalidade também nos demais cards do Spaten Fight Night 2

Plataforma de luta criada em 2024 por Spaten e que leva a força estratégica da marca para o universo das artes marciais no país, o Spaten Fight Night 2 vai oferecer programação especial para os fãs de lutas, com outros três desafios de peso: Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão; Bia Ferreira x Maíra Moneo; e Wanderson Barcelos x Thiago Manchinha.

Todos os lutadores se encararam nesta quinta. Uma das lutas mais esperadas é da brasileira Bia Ferreira contra a uruguaia Maíra Moneo. Bia terá a chance de conquistar novo cinturão mundial na categoria peso-leve (61kg) (pela Federação Internacional de Boxe), desta vez em solo brasileiro.

William Lucas/Inovafoto

"Eu estou extremamente feliz com meu momento na carreira. Quero agradecer Spaten por essa oportunidade de lutar em casa e representar o boxe feminino", comentou Bia Ferreira.

A noite de gala no sábado também reserva a disputa o cinturão brasileiro de boxe na categoria super Médio (76 kg), com o desafio entre os medalhistas olímpicos Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão. No Spaten Fight Night do ano passado, Hebert derrotou Esquiva Falcão, irmão de Yamaguchi.

"Eu respeito muito a família Falcão, nada pessoal com o Yamaguchi, mas vou derrotar mais um da família", declarou Hebert Conceição. Yamaguchi Falcão destaca o período de treinamento para o evento da Spaten: "Foi uma das melhores preparações que eu fiz para o boxe. Vou buscar o meu, que é o cinturão".

William Lucas/Inovafoto

Já o combate entre Wanderson Barcelos e Thiago Manchinha será o único na modalidade MMA. Essa luta tem um ingrediente interessante: os dois lutadores são campeões da mesma categoria, mas em ligas distintas do MMA. Manchinha é o campeão peso-leve do Shooto Brasil, enquanto Wanderson Barcellos é o atual campeão da categoria, mas no MAC (Martial Arts Championship). Em jogo quem realmente é melhor no peso-leve (70 kg).

"Vou fazer a única luta do MMA em um evento que vai ser um show voltado pro boxe. Vai ser uma experiência interessante", diz Manchinha. "Estou muito feliz e honrado por fazer parte dessa segunda edição do Spaten Fight Night. Sim, vou vencer essa luta!", respondeu Barcelos.