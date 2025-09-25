Emiliano Díaz celebra chegada ao Internacional com mensagem motivadora

Após o anúncio oficial da contratação de Ramón Díaz como novo técnico do Internacional, seu filho e auxiliar técnico, Emiliano Díaz, publicou uma mensagem nas redes sociais que rapidamente repercutiu entre os torcedores colorados:

"É um orgulho chegar a este clube gigante. A força de vocês nos empurra a lutar cada vez mais! O melhor ainda está por vir", escreveu.

A frase, simples e direta, carrega o tom emocional e combativo que marca a trajetória da dupla Díaz no futebol. Emiliano, que acompanha o pai há mais de uma década como auxiliar, reforça o compromisso com o clube e a expectativa de grandes conquistas.

Nova comissão técnica no Beira-Rio

O Internacional anunciou nesta quarta-feira a chegada de Ramón Díaz, ex-Corinthians e Vasco, como treinador até dezembro de 2026. Junto com ele, chegam também Emiliano, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi.

A missão da nova comissão é clara: recolocar o Inter como protagonista após a saída de Roger Machado, demitido após a derrota no Gre-Nal.

Experiência e protagonismo

Aos 42 anos, Emiliano Díaz não é apenas um auxiliar técnico. Com passagens por clubes da América do Sul, Europa, Ásia e África, ele tem papel ativo na condução dos treinos e na estratégia de jogo.