Em Miami, João Fonseca e Carlos Alcaraz se enfrentarão pela 1ª vez

25/09/2025 15h49

João Fonseca enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, em jogo de exibição de tênis em Miami, no dia 8 de dezembro. O evento, chamado Miami Invitational, acontecerá no IoanDeport Park e contará com um duelo feminino entre a americana Amanda Anisimova, número 4 do ranking mundial, e a britânica Emma Raducanu, campeã do US Open 2021.

"Compartilhar a quadra com Carlos, Amanda e Emma no LoanDepot Park será épico. Os fãs de Miami, especialmente a comunidade brasileira, farão desta noite algo realmente especial", diz Fonseca.

Será a primeira vez que o brasileiro de 19 anos jogará contra Alcaraz, que já ganhou seis Grand Slams em sua carreira. Os dois confrontos do evento serão melhor de três sets, com tiebreak de 10 pontos caso seja necessário no terceiro set.

"Adoro jogar em Miami, onde os fãs sempre trazem uma energia incrível. Estou muito feliz por entrar em quadra neste evento histórico no loanDepot park, junto a João, Amanda e Emma", afirmou Carlos Alcaraz.

Calendário do João Fonseca

Depois do título na Laver Cup, João Fonseca irá disputar o ATP 1000 de Xangai, na China. Além disso, o brasileiro também está inscrito para o ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica.

